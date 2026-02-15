Getafe'nin gözü Alvaro Morata'da

Getafe, Como'dan Alvaro Morata ile ilgileniyor. Como Teknik Direktörü Cesc Fabregas, Fiorentina maçında kırmızı kart gören oyuncusuna tepki gösterdi.

COMO'DA ARADIĞINI BULAMADI

Galatasaray'dan geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen ve ardından Milan'dan Como'nun yolunu tutan Alvaro Morata, İtalyan ekibinde aradığını bulamadı.

COMO PERFORMANSI

Como forması altında bu sezon 18 maçta süre bulan 33 yaşındaki Morata, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.

KIRMIZI KART GÖRDÜ

Morata, ligde son oynanan ve 2-1 kaybedilen Fiorentina maçının 89. dakikasında kırmızı kart gördü.

FABREGAS'TAN TEPKİ!

Como Teknik Direktörü Cesc Fabregas, Fiorentina maçında kırmızı kart gören İspanyol futbolcuya tepki gösterdi. Fabregas, "Provokasyon, futbolun bir parçası ve Buna tahammül edemeyenler başka bir şey yapmalı! Morata deneyimli bir oyuncu ve ondan daha fazlasını bekliyorum." diye konuştu.

MILAN MAÇINDA YOK

Morata, gördüğü kırmızı kart nedeniyle çarşamba günü oynanacak Milan karşılaşmasını kaçıracak.

GETAFE PEŞİNDE

Öte yandan Fichajes'te yer alan habere göre, Getafe, Alvaro Morata ile ilgileniyor.

COMO VEDA EDEBİLİR

Fichajes'te yer alan haberde, Como'nun yaz transfer döneminde hücum hattında değişiklik planladığı ve Morata'nın da takımdan ayrılacak isimlerden biri olabileceği belirtildi.

DAHA ÖNCE DE İSTEDİLER

Como'ya transferinden önce de 33 yaşındaki futbolcu ile ilgilenen Getafe'nin, Morata için yeniden devrede olduğu ve bu kez transfer konusunda şartların daha farklı olabileceği yazıldı.

GETAFE'YE SICAK BAKIYOR

Getafe'nin altyapısında forma giyen Alvaro Morata, daha önce yaptığı açıklamada İspanyol ekibinde forma giymek istediğini ve Getafe'de futbolu bırakmaya sıcak baktığını dile getirmişti.