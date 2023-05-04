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Spor

Getafe'nin yüzü Enes Ünal'ın golü ile güldü

La Liga'nın 33. haftasında sahasında Celta Vigo'yu ağırlayan Getafe milli yıldız Enes Ünal'ın golü ile sahadan 3 puanla ayrıldı.

AA4 Mayıs 2023 Perşembe 01:11 - Güncelleme:
Getafe'nin yüzü Enes Ünal'ın golü ile güldü
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İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Getafe'de forma giyen milli futbolcu Enes Ünal attığı golle Celta Vigo karşısında takımına galibiyeti getirdi.

La Liga'da kalma mücadelesi veren Getafe, 33. hafta maçında sahasında Celta Vigo'yu 1-0 mağlup etti.

Enes Ünal, karşılaşmanın 2. dakikasında ceza sahasında düşürülerek takımına penaltı kazandırdı. Penaltıyı gole çeviren Enes, takımını 1-0 öne geçirdi.

İlk 11'de sahaya çıkan ve karşılaşma sonuna kadar oyunda kalan Enes, sahanın en iyilerinden biri olarak öne çıktı.

78. dakikada Celta Vigo'dan Joseph Aidoo, Enes Ünal'a yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartı gördü ve kırmızı kartla oyundan atıldı.

KART CEZALISI ENES, REAL MADRİD MAÇINDA OYNAMAYACAK

Enes, 90+2. dakikada gördüğü sarı karttan dolayı cezalı duruma düştü ve 13 Mayıs'ta deplasmandaki Real Madrid karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Bu sezon toplam gol sayısını 14'e çıkaran Enes, Barcelonalı Robert Lewandowski (19 gol) ve Karim Benzema'nın (17 gol) ardından La Liga'da Espanyollu Jose Luis Mato ile birlikte en golcü 3. futbolcu konumunda bulunuyor.

Ligde 6 maç sonra galibiyet alan Getafe, 34 puanla 18. sırada düşme hattında bulunuyor.

Getafe, teknik direktör Quique Sanchez Flores'i geçen hafta görevden alarak yerine 29 Nisan'da Jose Bordalas'ı getirmişti.

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