Getafe-Trabzonspor CANLI
UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Getafe ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri... Mücadele golsüz beraberlikle devam ediyor.
İLK 11’LER:
GETAFE: Chichizola, Nyom, Djene, Bruno, Raul Garcia, Kenedy, Timor, Fajr, Portillo, Angel, Enric Galleg
TRABZONSPOR: Uğurcan Çakir; Novak, Campi, Hosseini, Joao Pereira Sosa, Obi Mikel, Doğan Erdoğan, Avdijaj, Sortloth, Nwakaeme
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