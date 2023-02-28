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Spor

Getafe'yi Enes Ünal sırtlıyor

La Liga'da Getafe forması giyen milli futbolcu Enes Ünal, bu sezon kaydettiği 9 gol ve 5 asistle takımının en skorer oyuncusu oldu.

IHA28 Şubat 2023 Salı 14:36 - Güncelleme:
Getafe'yi Enes Ünal sırtlıyor
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İspanya La Liga ekiplerinden Getafe'de top koşturan golcü oyuncu Enes Ünal, sergilediği performansla dikkat çekiyor. Bu sezon İspanyol ekibiyle ligde ve kupada 25 maça çıkan milli futbolcu, bu müsabakalarda kaydettiği 9 gol ve 5 asistle takımın en skorer oyuncusu oldu.

GETAFE'NİN EN ÇOK GOL ATAN VE ASİST YAPAN İSMİ

La Liga'da son olarak Villareal filelerini sarsan Enes, ligde 8 gole ulaşırken gol krallığı yarışında da iddiasını sürdürdü. Ligde 3 de asisti bulunan 25 yaşındaki oyuncu, takımının hem en çok gol atan oyuncusu hem de en fazla asist yapan ismi olmayı başardı.

Öte yandan milli futbolcu, Kral Kupası'nda da 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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