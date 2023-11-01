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Spor

Gheorghe Hagi'den 100. yıl paylaşımı

Galatasaray'ın efsane ismi Gheorghe Hagi, sarı kırmızılı kulübün Cumhuriyetin 100. yılına özel çıkardığı forma ile paylaşımda bulundu.

1 Kasım 2023 Çarşamba 18:24 - Güncelleme:
Gheorghe Hagi'den 100. yıl paylaşımı
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Galatasaray'da 1996-2000 arası üst üste gelen 4 şampiyonluğun, kazanılan UEFA Kupası ve Süper Kupa'nın en önemli mimarlarından olan Rumen futbolcu Gheorghe Hagi, kulübün çıkardığı 100. yıl özel formasıyla paylaşım yaptı.

Galatasaray, Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak forma çıkartmıştı.

Sarı kırmızılı ekip sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla efsane oyuncusu Gheorghe Hagi'nin bu formayı giydiği bir paylaşımda bulundu.

Galatasaray yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak hazırlanan formamız, efsane futbolcumuz Gheorghe Hagi'ye de çok yakıştı." paylaşımıyla birlikte bu fotoğrafı paylaştı:

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