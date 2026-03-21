Gheorghe Hagi'den Türkiye maçı yorumu: Sahada gerekeni yaparız

Romanya Milli Takımı ve Galatasaray'ın efsane oyuncularından Gheorghe Hagi, Romanya milli takımının Türkiye ile oynayacağı Dünya Kupası barajı öncesi ProSport'a konuştu. Takımın tamamen maça odaklandığını belirten Hagi, oyuncuların iyi bir form yakalayarak sürpriz yapabileceklerini söyledi.

Türkiye'nin favori olarak gösterilmesini sadece kendi sahalarında oynamalarına bağlayan Hagi, Romanya'nın Avrupa Şampiyonası tecrübesine sahip olduğunu vurguladı.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NA DİKKAT ÇEKTİ

Hakan Çalhanoğlu'nun takım için çok önemli bir oyuncu olduğunu ifade eden Hagi, deneyimli futbolcunun sahadaki liderliğinin kritik olacağını belirtti.

Maç atmosferi ve baskısı hakkında da konuşan Hagi, sahada ülke için oynayacaklarını ve ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti. Takımın duyguları yönetme konusunda tecrübeye sahip olduğunu dile getirdi.

Hagi, Mircea Lucescu'nun da saha dışında planlama, taktik ve analizle oyunculara güven ve cesaret vereceğini söyledi. Türkiye karşısında kazanmak için iyimser ve özgüvenli olunması gerektiğini belirten Hagi, taraftarların desteğinin de önemine dikkat çekti.

Hagi'nin röportajından öne çıkan kısımlar şöyle:

Ianis Hagi ve takım arkadaşları, Türkiye ile oynayacakları Dünya Kupası barajına nasıl hazırlanıyor?

"Her gün, her konuşmada bu konuyu mutlaka hatırlıyoruz. Takım tamamen odaklı! Hepi topu bu maça konsantreler ve umuyorum ki iyi bir form yakalayacaklar ve sürpriz yaratacaklar."

Türkiye maçı için favori taraf kim?

"Çoğu kişi Türkiye'yi favori gösteriyor ama sadece kendi sahalarında oynadıkları için! Bence tek avantajları bu. Biz de Avrupa Şampiyonası'na katılan bir Romanya milli takımıyız, tecrübemiz var."

Türkiye'nin en önemli oyuncusu kim?

"Çalhanoğlu çok deneyimli bir oyuncu. Şu anda oynadığı kulüplerdeki performansı, deneyimi ve yaşıyla takım için çok önemli bir oyuncu."

Maçın atmosferi ve baskısı hakkında ne düşünüyorsunuz?

"Stadyum önemli değil, sahada ülke için oynayacaklar ve ellerinden geleni yapacaklar! Bu bir mücadele olacak ve duyguları iyi yönetmeyi bilmemiz lazım. Takımın bunu yapacak tecrübeye sahip olduğunu düşünüyorum."

Mircea Lucescu'nun rolü ne kadar önemli?

"Oyuncular fark yaratır ama antrenör başarının planlayıcısıdır. Lucescu, tüm deneyimiyle oyunculara güven ve cesaret verecek. Saha dışında planlamayı, taktiği ve analizleri o yapıyor."

Türkiye karşısında kazanmak için ipuçları nelerdir?

"İyimser ve özgüvenli olmalıyız. Bunu herkese, özellikle taraftarlara yansıtmalıyız. Bir maç ve her şey mümkün. Umarım iyi bir gün yakalar ve sahada gerekeni yaparız!"