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Spor

Gherardini 2 yıl daha Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda Genel Menajer Maurizio Gherardini'nin sözleşmesi 2 yıl daha uzatıldı.

29 Haziran 2020 Pazartesi 13:00 - Güncelleme: 29 Haziran 2020 Pazartesi 13:11
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Fenerbahçe Yönetimi, İtalyan genel menajer Gherardini ile yeni sözleşme konusunda anlaştı. Gherardini 2 sezon daha sarı lacivertli takımda çalışacak.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, yeni sezon planlamaları kapsamında, 2014 yılından bu yana genel menajerlik görevini üstlenen Maurizio Gherardini’yle, sözleşmesinin iki sezon daha uzatılması konusunda anlaşmaya varmıştır. Fenerbahçe Beko’nun uzun süredir koruduğu istikrarın parke dışındaki mimarlarından olan ve 2017 yılında EuroLeague tarafından “Yılın Yöneticisi” seçilen Maurizio Gherardini, yeni sezonda da büyük başarılar için yola çıkacak olan takımımızda genel menajerlik görevini üstlenmeye devam edecektir. Bu anlaşmanın Kulübümüz ve Genel Menajerimiz Maurizio Gherardini için hayırlı olmasını diliyoruz. "

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