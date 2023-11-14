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Spor

Ghezzal için sürpriz iddia: Böyle giderse bırakabilirim

Beşiktaşlı futbolcu Rachid Ghezzal ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşanıyor. Yıldız oyuncunun yakın çevresine 'Sürekli sakatlık yaşıyorum. Böyle giderse futbolu bırakabilirim.' dediği iddia edildi.

Takvim14 Kasım 2023 Salı 14:31 - Güncelleme:
Ghezzal için sürpriz iddia: Böyle giderse bırakabilirim
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Sakatlık sorunları nedeniyle Beşiktaş'ta son dönemde bekleneni veremeyen Rachid Ghezzal'ın futbolu bırakabileceği ortaya çıktı.

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, Başakşehir maçının 41. dakikasında sakatlanan Bakhtiyor Zaynutdinov'un yerine oyuna dahil olmuştu. Ancak maçın ikinci yarısına çıkamayan futbolcu ile ilgili teknik direktör Rıza Çalımbay, Ghezzal'ın ağlayarak oynamayacağını söylediğini dile getirmişti.

'FUTBOLU BIRAKABİLİRİM'

31 yaşındaki yıldızın özellikle son iki sezonda geçirdiği sakatlıklar ve Başakşehir maçında yaşanan olayın ardından şaşırtıcı bir karar aldığı öne sürüldü.

İddiaya göre Cezayirli futbolcunun yakın çevresiyle yaptığı konuşmada "Sürekli sakatlıklar yaşıyorum bu şekilde devam ederse futbolu bırakabilirim" ifadelerini kullandığı ileri sürüldü.

Uyluk iç adalesinde gerilme ve kanama tespit edilen tecrübeli yıldızın tedavisine milli arada devam edilecek.

'GERİ DÖNECEĞİM' DEDİ

Ghezzal Instagram'dan yaptığı açıklamada, "Maçta oynama kararını ben aldım. Bunun için sağlık ekibini suçlayamayız. Hayal kırıklığınızı anlıyorum ama bu riski aldığım için de özür dilemeyeceğim. Geri döneceğim" dedi.

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