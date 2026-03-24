Ghezzal'dan Süper Lig'e yeşil ışık

Ülkemizde daha önce Beşiktaş ve Çaykur Rizespor formalarını terleten, şu anda ise kariyerini Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon'da sürdüren Rachid Ghezzal hakkında dikkat çeken bir gelişme gündeme geldi.

Africa Foot kaynaklı habere göre, Cezayirli futbolcu son dönemde Katar ve Suudi Arabistan kulüplerinin ilgisini üzerine çekti. Bazı takımlar Ghezzal'ın durumunu yakından izlerken, transfer ihtimalini de değerlendiriyor. Bu ilgide en ciddi adımın ise Al-Wakrah SC tarafından atıldığı belirtiliyor.

GHEZZAL'IN ÖNCELİĞİ TÜRKİYE

Buna rağmen Ghezzal'ın önceliği farklı bir yönde şekilleniyor. Tecrübeli kanat oyuncusu, kariyerine Türkiye'de devam etme fikrine sıcak bakıyor ve bu seçeneği ciddi şekilde değerlendiriyor. Türkiye tercihinde daha önce bu ligde oynamış olması ve ligi yakından tanımasının etkili olduğu ifade ediliyor.

Katar ve Suudi Arabistan'dan gelen teklifler maddi açıdan oldukça cazip olsa da Ghezzal, kendisini sportif anlamda daha iyi hissedebileceği bir ortam arayışında. Bu nedenle Türkiye ihtimali öne çıkmış durumda.

Haberde ayrıca, 33 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki günlerde geleceğine dair daha net kararlar almasının beklendiği ve gelen tekliflerle Türkiye'ye dönüş ihtimali arasında bir tercih yapacağı aktarıldı.

ŞAMPİYONLUKTA ÖNEMLİ PAY SAHİBİYDİ

Fransız oyuncunun Lyon ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

2020/2021 ile 2024/2025 sezonları arasında Beşiktaş forması giyen Ghezzal, siyah-beyazlıların 2020/2021 sezonunda kazandığı Süper Lig şampiyonluğunda kilit rol üstlenmişti.

Beşiktaş'taki kariyerinin ardından bir sezon Çaykur Rizespor'da oynayan tecrübeli futbolcu, daha sonra Lyon'a transfer olmuştu.