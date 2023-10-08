Ghezzal'den Galatasaray maçı açıklaması!

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, İstanbulspor karşısında alınan galibiyetin ardından konuştu.

Ghezzal, "Perşembe günü yaşanan hayal kırıklığından sonra bugün bir reaksiyon vermemiz gerekiyordu. Kazanma tutkumuzu gösterdik. Beşiktaş için, taraftarlarımız için bunu yapmamız gerekiyordu." dedi.

Cezayirli yıldız, Galatasaray derbisi için, "Derbiler özgüven kazanmak için çok önemli maçlar. Deplasmanda oynayacağız ama amacımız belli. 2 haftamız var, Burak hoca ile çalışıp bu maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız." sözlerini sarf etti.

Ghezzal, son olarak, "Aldığım her dakikada yüzde yüzümü vermeye çalışıyorum. Umarım buna artık bir geri dönüş diyebiliriz." dedi.