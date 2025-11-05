İSTANBUL 19°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Kasım 2025 Çarşamba / 15 CemaziyelEvvel 1447
Spor

Giacomo Modica: Samsunspor'a karşı puan için savaşacağız

UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak Malta ekibi Hamrun Spartans'ta teknik direktör Giacomo Modica, maçtan puanla ayrılmak istediklerini söyledi.

5 Kasım 2025 Çarşamba 20:04
Giacomo Modica: Samsunspor'a karşı puan için savaşacağız
UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında yarın deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak Malta ekibi Hamrun Spartans'ın teknik direktörü Giacomo Modica, ilk galibiyetlerini almak istediklerini söyledi.

Modica ve tecrübeli oyuncu Ognjen Bjelicic, maçın oynanacağı Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

İtalyan teknik adam, oyuncularının performansından memnun olduğunu belirtti.

Konferans Ligi'nde son oynadıkları iki karşılaşmada yenildiklerini hatırlatan Modica, "Performans açısından önceki 2 maçımız iyiydi. Takımın ruhu yerindeydi, iyi mücadele ettik. Sadece birkaç pozisyonla alakalı sorun yaşamıştık. İstediğimiz skorları alamasak da takımımın şimdiye kadar gösterdiği performanstan memnunum. Maça kısa bir süre kaldı. Karşımızda güçlü bir takım var. İlk 2 maçını kazandı. Biz de iyi bir takımız. Şu ana kadar puan alamasak da puan almak için savaşacağız. İlk galibiyetimizi almak istiyoruz." ifadelerini kulllandı.

Samsunspor'un Avrupa'da tanınmasa bile iyi bir ekip olduğunu vurgulayan Modica, "Karşımızda güçlü bir takım var. Samsunspor'un kanatlarda ve defansta iyi oyuncuları var. Biz de takım oyununa önem veriyoruz. İyi oyuncularım var ve performanslarına güveniyorum." diye konuştu.

Deneyimli defans oyuncusu Ognjen Bjelicic ise Samsunspor maçına yüzde 100 hazır olduklarını dile getirerek, "Samsunspor'a saygı duyuyoruz ama gözümüzde korku yok. Bizim için derbi gibi bir maç. Yarınki maçı kazanmayı hak ediyoruz. En iyi defans oyuncusu değilim ama elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum." açıklamasında bulundu.

Popüler Haberler
