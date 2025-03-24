Gian Piero Gasperini: Roma'nın ilgisi gurur verici

Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, kulüpten ayrılacak olmasıyla ilgili konuştu. Tecrübeli çalıştırıcı, 2026'ya kadar süren sözleşmesini yenilemeyeceğini belirterek, Atalanta ile geçirdiği dönemin kendisi için unutulmaz olduğunu ifade etti.

"ROMA'NIN İLGİSİ GURUR VERİCİ"

Son dönemde Roma ile adı anılan Gasperini, bu konuda açıklamalarda bulunarak geleceğiyle ilgili net konuşmaktan kaçındı. Deneyimli teknik adam, "Roma'nın ilgisi mi? Onlar harika bir teknik direktöre, Ranieri'ye sahip. Roma, inanılmaz taraftarlara sahip büyük bir kulüp. Böyle bir kulübün ilgisi gurur verici, ancak gelecekte ne olacağını tahmin etmek zor. Roma bir milli takım gibi, herkes onu sever" ifadelerini kullandı.

RANIERI BIRAKACAK

Roma Teknik Direktörü Cladiuo Ranieri, sezon sonunda emekli olacağını duyurmuştu. İtalyan teknik adamın, Roma'da teknik direktör seçimlerinden sorumlu bir profesyonel olması bekleniyor.

"ATALANTA İLE OLAĞANÜSTÜ BIR DÖNEM GEÇİRDİM"

Gasperini, Atalanta ile uzun yıllar süren birlikteliğinin kendisi için çok özel olduğunu vurguladı. "Ben şu anı yaşıyorum. Şu anda bu ligin bitmesine 9 maç var. Futbolda, benim Atalanta ile olan ilişkim gibi uzun süreli bağlar pek sık görülmez. Benim için harikaydı, hayatımın muhteşem bir dönemi oldu" dedi.

Atalanta'daki kariyerinde birçok başarıya imza atan Gasperini, özellikle Avrupa sahnesinde takımını üst seviyeye taşıdı. Teknik adam, "Tüm hikâyelerin bir başlangıcı ve bir sonu vardır. Başlangıcını bilirsiniz, ama neredeyse hiçbir zaman sonunu bilemezsiniz. Ancak arada inanılmaz bir yolculuk vardı ve bu, Avrupa Ligi'ni kazanarak taçlandı" şeklinde konuşarak, Avrupa zaferine vurgu yaptı.