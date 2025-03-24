İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mart 2025 Pazartesi / 25 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0076
  • EURO
    41,1855
  • ALTIN
    3681.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Gian Piero Gasperini: Roma'nın ilgisi gurur verici
Spor

Gian Piero Gasperini: Roma'nın ilgisi gurur verici

Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, Atalanta'dan ayrılacak olması ve Roma ihtimalleri hakkında konuştu.

Haber Merkezi24 Mart 2025 Pazartesi 18:25 - Güncelleme:
Gian Piero Gasperini: Roma'nın ilgisi gurur verici
ABONE OL

Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, kulüpten ayrılacak olmasıyla ilgili konuştu. Tecrübeli çalıştırıcı, 2026'ya kadar süren sözleşmesini yenilemeyeceğini belirterek, Atalanta ile geçirdiği dönemin kendisi için unutulmaz olduğunu ifade etti.

"ROMA'NIN İLGİSİ GURUR VERİCİ"

Son dönemde Roma ile adı anılan Gasperini, bu konuda açıklamalarda bulunarak geleceğiyle ilgili net konuşmaktan kaçındı. Deneyimli teknik adam, "Roma'nın ilgisi mi? Onlar harika bir teknik direktöre, Ranieri'ye sahip. Roma, inanılmaz taraftarlara sahip büyük bir kulüp. Böyle bir kulübün ilgisi gurur verici, ancak gelecekte ne olacağını tahmin etmek zor. Roma bir milli takım gibi, herkes onu sever" ifadelerini kullandı.

RANIERI BIRAKACAK

Roma Teknik Direktörü Cladiuo Ranieri, sezon sonunda emekli olacağını duyurmuştu. İtalyan teknik adamın, Roma'da teknik direktör seçimlerinden sorumlu bir profesyonel olması bekleniyor.

"ATALANTA İLE OLAĞANÜSTÜ BIR DÖNEM GEÇİRDİM"

Gasperini, Atalanta ile uzun yıllar süren birlikteliğinin kendisi için çok özel olduğunu vurguladı. "Ben şu anı yaşıyorum. Şu anda bu ligin bitmesine 9 maç var. Futbolda, benim Atalanta ile olan ilişkim gibi uzun süreli bağlar pek sık görülmez. Benim için harikaydı, hayatımın muhteşem bir dönemi oldu" dedi.

Atalanta'daki kariyerinde birçok başarıya imza atan Gasperini, özellikle Avrupa sahnesinde takımını üst seviyeye taşıdı. Teknik adam, "Tüm hikâyelerin bir başlangıcı ve bir sonu vardır. Başlangıcını bilirsiniz, ama neredeyse hiçbir zaman sonunu bilemezsiniz. Ancak arada inanılmaz bir yolculuk vardı ve bu, Avrupa Ligi'ni kazanarak taçlandı" şeklinde konuşarak, Avrupa zaferine vurgu yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.