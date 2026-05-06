  Gianfranco Matteoli öve öve bitiremedi! ''Hakan Çalhanoğlu'nun rakibi yok''
İtalyan ekibi Inter'in eski oyuncusu Gianfranco Matteoli takımın yıldız oyuncusu Hakan Çalhanoğlu hakkında övgü dolu açıklamalarda bulundu. Matteoli, Hakan için 'Çok önemli bir oyuncu. Hatta bence kritik anlarda takım için en belirleyici rol oynayan futbolcu. O pozisyonda rakibi yok.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ6 Mayıs 2026 Çarşamba 17:15 - Güncelleme:
Inter'in eski oyuncusu Gianfranco Matteoli, takımın önemli isimlerinden Hakan Çalhanoğlu ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.

Matteoli, "Hakan Çalhanoğlu, Inter için çok önemli bir oyuncu. Hatta bence kritik anlarda takım için en belirleyici rol oynayan futbolcu Hakan Çalhanoğlu. O pozisyonda rakibi yok." dedi.

Hakan Çalhanoğlu'nun, Inter ile sözleşmesi 2027'de sona erecek. Milli futbolcu ile ilgili ayrılık ve sözleşme uzatma konuları da gündemde yer alıyor. Matteoli, bu konuyla ilgili, "Sözleşmesi ile ilgili kararı kulüp verecek, ben kulüp değilim. Sadece onun gerçekten önemli bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim." sözlerini sarf etti.

Inter'de bu sezon 30 maçta süre bulan Hakan Çalhanoğlu, 12 gol attı ve 7 asist yaptı.

