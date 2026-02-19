Gianluca Prestianni için 10 maç men cezası gündemde

Şampiyonlar Ligi'nde Benfica ile Real Madrid arasında oynanan ve İspanyol ekibinin 1-0 kazandığı karşılaşmada yaşanan bir olay, Avrupa futbolunun gündemine oturdu. Benfica forması giyen Gianluca Prestianni'nin, Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior'a ırkçı bir ifade kullandığı iddia edildi.

Prestianni ise suçlamaları kesin bir dille reddetti. Arjantinli futbolcu, Vinicius Junior'a yönelik herhangi bir ırkçı ifade kullanmadığını savundu.

UEFA, olayın ardından resmi soruşturma başlattı. Kurumun etik ve disiplin müfettişinin ırkçı söylem olduğuna kanaat getirmesi halinde, Prestianni'ye 10 maç men cezası verilmesi bekleniyor.