Gianluca Prestianni'ye 6 maç men cezası

UEFA, şubat ayında oynanan Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Brezilyalı yıldız Vinicius Junior'ın Gianluca Prestianni'ye dair ı"rkçılık iddialarını" karara bağladı.

Disiplin Kurulu, Arjantinli futbolcuyu "ayrımcı davranışından" dolayı 6 maçtan men etti.

Rövanşta forma giymeyen iki maçta daha cezalı durumda olacak 20 yaşındaki futbolcunun, kalan 3 maçlık cezası ise 2 yıl ertelendi.

Karşılaşmanın 50. dakikasında Real Madrid'e 1-0'lık galibiyeti getiren golü atan Vinicius Junior, golün ardından kendisine "ırkçı davranışlarda" bulunulduğu iddiasıyla saha kenarına gelmişti.

Brezilyalı yıldız, maçın Fransız hakemi François Letexier'e Prestianni'nin kendisine yönelik "ırkçı hareketlerde" bulunduğunu iddia etmiş ve bu nedenle oyun bir süre durmuştu.