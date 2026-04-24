İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Nisan 2026 Cuma / 8 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,0291
  • EURO
    52,7431
  • ALTIN
    6831.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  Gianluca Prestianni'ye 6 maç men cezası
Spor

Gianluca Prestianni'ye 6 maç men cezası

UEFA, Portekiz ekibi Benfica'da forma giyen Gianluca Prestianni'ye Real Madrid maçında Vinicius Junior'a yönelik 'ayrımcı davranışı' nedeniyle 6 maç men cezası verdi.

AA24 Nisan 2026 Cuma 17:30
Gianluca Prestianni'ye 6 maç men cezası
ABONE OL

UEFA, şubat ayında oynanan Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Brezilyalı yıldız Vinicius Junior'ın Gianluca Prestianni'ye dair ı"rkçılık iddialarını" karara bağladı.

Disiplin Kurulu, Arjantinli futbolcuyu "ayrımcı davranışından" dolayı 6 maçtan men etti.

Rövanşta forma giymeyen iki maçta daha cezalı durumda olacak 20 yaşındaki futbolcunun, kalan 3 maçlık cezası ise 2 yıl ertelendi.

Karşılaşmanın 50. dakikasında Real Madrid'e 1-0'lık galibiyeti getiren golü atan Vinicius Junior, golün ardından kendisine "ırkçı davranışlarda" bulunulduğu iddiasıyla saha kenarına gelmişti.

Brezilyalı yıldız, maçın Fransız hakemi François Letexier'e Prestianni'nin kendisine yönelik "ırkçı hareketlerde" bulunduğunu iddia etmiş ve bu nedenle oyun bir süre durmuştu.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.