Gianluigi Buffon futbola veda etti

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla futbola veda ettiğini duyuran Buffon, 'Her şey için teşekkürler'' notu paylaştı.

GIANLUIGI BUFFON'UN KARİYERİ



Kariyerine Parma altyapısında başlayan Buffon, sırasıyla Juventus ve PSG formaları giydi. 2021 yılında Juventus'tan tekrar futbola başladığı Parma'ya dönen tecrübeli eldiven kariyeri boyunca 975 karşılaşmada forma giydi. Bu karşılaşmalarda kalesinde 825 gol gören Buffon, 425 karşılaşmada kalesini gole kapattı.

BUFFON'UN KAZANDIĞI KUPALAR:



10 Serie A, 7 İtalya Süper Kupası, 6 İtalya Kupası, 1 Fransa Ligi şampiyonluğu, 1 Fransa Süper Kupası, 1 UEFA Kupası, 1 Dünya Kupası, 1 Avrupa U21 Şampiyonası