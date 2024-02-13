İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Şubat 2024 Salı / 4 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,73
  • EURO
    32,9743
  • ALTIN
    1970.63
  • BIST100
    8994
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Gianluigi Buffon'dan Juventus itirafı!

Dünyaca ünlü kaleci Gianluigi Buffon, Juventus'tan ayrılmama sebebiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

13 Şubat 2024 Salı 19:08 - Güncelleme:
Gianluigi Buffon'dan Juventus itirafı!
ABONE OL

Gianluigi Buffon, yolsuzluk ve şike skandalı sonrası 2006-07 sezonunu Serie B'de geçiren Juventus'tan ayrılmama sebebiyle ilgili konuştu.

Buffon yaptığı açıklamada, "Bu gibi durumlar sizin kim olduğunuzu gösterir. Zor zamanlarda hiçbir zaman takıma sırtımı dönmedim." dedi.

Buffon ayrıca, "Kariyerim açısından bana pahalıya mal olsa bile 100 kez aynı durumda olsam yine kalmayı tercih ederdim." ifadelerini kullandı.

Kariyeri boyunca Parma, Juventus ve PSG formaları giyen Buffon, 975 kez sahaya çıktı. 429 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.