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Spor

Gianluigi Buffon'dan milli yıldızlara övgü!

EURO 2032 İtalya futbol elçisi Gianluigi Buffon, İtalya ile golsüz berabere kaldığımız maç sonrası konuştu.

5 Haziran 2024 Çarşamba 01:50 - Güncelleme:
Gianluigi Buffon'dan milli yıldızlara övgü!
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EURO 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası İtalya futbol elçisi Gianluigi Buffon, İtalya ile 0-0 berabere kaldığımız maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"BÜYÜK BİR ADIM"

Buffon yaptığı açıklamada "İki dost ülkenin birlikte düzenleyeceği turnuva büyük bir adım oldu. İki ülkenin bu turnuvayı çok başarılı bir şekilde düzenleyeceğine eminim." ifadelerini kullandı.

"İYİ BİR FIRSAT

İtalya'nın efsane kalecisi, "Böyle hazırlık maçları birbirlerini tanıma açısından iyi bir fırsat. İtalya ve Türkiye'nin turnuvada ileri seviyelere gidebileceğini düşünüyorum." dedi.

KENAN VE HAKAN'A ÖVGÜ

İtalya'da top koşturan Milli futbolcularımız ile ilgili de konuşan Buffon, "Hakan'ı maç sonrasında tebrik ettim. Son 4-5 senede kendisini çok geliştirdi. Şu an dünyanın en iyi orta sahalarından birisi konumunda. Kenan Yıldız da çok genç bir oyuncu. Kendini geliştirmeye devam ederse Juventus için önemli bir oyuncu olacaktır." sözlerini sarf etti.

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