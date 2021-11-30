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Spor

Gianluigi Donnarumma: Çok gencim ve en iyisi olmak için çok çalışmalıyım

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain'de forma giyen kaleci Gianluigi Donnarumma, Ballon d'Or ödülü hakkında açıklamalarda bulundu.

30 Kasım 2021 Salı 17:11 - Güncelleme: 30 Kasım 2021 Salı 17:11
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Yılın en iyi kalecisi seçilen Gianluigi Donnarumma, ödül sonrasında açıklamalarda bulundu.

Kazandığı ödül için çok mutlu olduğunu söyleyen İtalyan kaleci, "Tarif edilemez duygular içerisindeyim. Yaptıklarımdan çok memnunum. Tüm güzel dileklerimi Milan ve PSG taraftarlarıyla paylaşıyorum. Çok gururluyum. Hala çok gencim ve en iyisi olmak için çok çalışmalıyım." ifadelerini kullandı.

Paris Saint Germain hakkında da konuşan Donnarumma, "İtalya Milli Takımı benim bir parçam. Ayrıca PSG için de elimden gelenin en iyisini yapacağım. Kulübümüzün harika bir geçmişi ve harika bir kadrosu var. Umarım mümkün olduğunca çok kupa kazanırız." dedi.

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