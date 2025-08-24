İSTANBUL 29°C / 21°C
Spor

Gianluigi Donnarumma Manchester City ile anlaştı! İşte transferdeki Galatasaray detayı

Galatasaray'ın kaleci hedefi Ederson transferinde kritik gelişme yaşandı. Manchester City, PSG forması giyen İtalyan file bekçisi Gianluigi Donnarumma ile her konuda anlaşma sağladı. Donnarumma'nın İngiliz ekibine transferi sarı kırmızılı ekibin Ederson takviyesi için yolu açabilir. İşte detaylar...

24 Ağustos 2025 Pazar 13:16
Gianluigi Donnarumma Manchester City ile anlaştı! İşte transferdeki Galatasaray detayı
Galatasaray'ın kaleci transferindeki bir numaralı hedefi olan Ederson için süreci doğrudan etkileyecek önemli bir gelişme yaşandı.

İngiliz basınında yer alan ve Fabrizio Romano tarafından da doğrulanan habere göre, Manchester City, Paris Saint-Germain'in gözden çıkardığı Gianluigi Donnarumma ile her konuda anlaşma sağladı.

CITY, DONNARUMMA'YI ALIRSA EDERSON G.SARAY'DA

Ederson ile anlaştığı belirtilen Galatasaray, Brezilyalı file bekçisinin transferi için uzun süredir Manchester City ile resmi görüşmeler yürütüyordu ancak transferi kesin olarak bitirmemişti. İngiliz devinin Donnarumma transferini sonuçlandırması, Ederson'un ayrılığı için kapıyı aralayabilir.

Romano, haberinde Donnarumma'nın transferinin Ederson'un ayrılığına bağlı olduğunu vurgularken, Galatasaray'ın kaleci için hala güçlü bir şekilde devrede olduğunu belirtti.

MASADAKİ RAKAM 50 MİLYON EURO

Manchester City ile PSG arasında süren pazarlıklarda masadaki rakamın 50 milyon euro seviyelerinde olduğu ifade ediliyor.

Donnarumma'nın PSG ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunurken, güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösteriliyor. Fransız devi, İtalyan kaleciyi 2021-22 sezonu başında bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.

Sürecin, City'nin Donnarumma transferine son noktayı koymasıyla hız kazanması bekleniyor.

