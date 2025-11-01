Gianluigi Donnarumma: Tarih yazmak için City'ye geldim

Manchester City'nin yaz transfer döneminde Paris Saint-Germain'den kadrosuna kattığı Gianluigi Donnarumma, İngiliz ekibinde tarih yazmak istediğini söyledi.

"MANCINI İLE KONUŞTUM"

Transferiyle ilgili konuşan İtalyan file bekçisi, "Roberto Mancini'yi çok iyi tanıyorum. İtalya Milli Takımı'ndan bu yana onunla harika bir ilişkim var. Buraya gelmeden önce onunla konuştum ve bana Manchester ve kulüp hakkında birçok tavsiye ve bilgi verdi, transferimden çok memnun oldu. Bir İtalyan olarak, Manchester City'nin Premier Lig ve FA Cup ile başlayan kupalar serisini başlatan kişinin Mancini olması beni mutlu etti ve bu başarıyı devam ettirmek istiyorum. Buraya daha fazla tarih yazmaya yardımcı olmaya kararlıyım." dedi.

"HARİKA ŞEYLER BAŞARACAĞIZ"

Sözlerine devam eden Donnarumma, "İngiltere'de oynamak, atmosfer, taraftarın tutkusu çok benzersiz. Artık her hafta Premier Lig'de oynayacağım için bu performansı tekrarlayabileceğimi umuyorum. (PSG'deki Şampiyonlar Ligi performansı) Arsenal, Liverpool ve Manchester City'ye karşı oynadığım maçların hepsinden keyif aldım. Şimdi teknik direktör, kulüp sahibi ve yönetim kurulunun bana olan güveninin karşılığını geri vermek istiyorum. Birlikte harika şeyler başaracağımıza eminim." dedi.

"BALOTELLI, HERKES SÖYLEDİ"

Manchester City'ye transferinden önce İngiliz ekibinin eski yıldızı olan vatandaşı Mario Balotelli ile de konuştuğunu söyleyen Donnarumma, "Onu milli takımdan tanıyorum ve bana Manchester City'ye transfer olmamı söyledi, bunu tavsiye etti. Buranın inanılmaz bir kulüp olduğunu söyledi. Manchester City'de oynamış konuştuğum tüm oyuncular, hepsi olumlu deneyimler yaşadıkları için buraya transfer olmamı tavsiye ettiler." sözlerini sarf etti.

"TARİH YAZMAYA GELDİM"

Manchester City'de tarih yazmak istediğini söyleyen Donnarumma, "Buraya kazanmak, tarih yazmak için geldim. Ama en önemlisi taraftarları gururlandırmak ve birlikte birçok kupa kazanmak için geldim çünkü bu kulüp mümkün olduğunca yüksekte olmayı hak eden tarihi bir kulüp." şeklinde konuştu.