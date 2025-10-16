İSTANBUL 20°C / 14°C
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Gianluigi Donnarumma'dan Guardiola itirafı
Spor

Gianluigi Donnarumma'dan Guardiola itirafı

PSG'den Manchester City'e transfer olan başarılı kaleci Gianluigi Donnarumma yeni teknik direktörü Pep Guardiola hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

16 Ekim 2025 Perşembe 17:25
Gianluigi Donnarumma'dan Guardiola itirafı
Paris Saint-Germain'den yaz transfer döneminde Manchester City'ye giden Gianluigi Donnarumma, yeni takımıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İtalyan file bekçisi, Pep Guardiola ile çalışmanın beklediğinden daha iyi olduğunu söyledi.

Donnarumma, "Çok uzun süre olmamasına rağmen Manchester City'de kendimi evimde hissediyorum. Beni çok istediler, kendimi önemli hissettirdiler ve şimdi de beni kendilerinden biri olarak görüyorlar." dedi.

Guardiola ile ilgili konuşan Gianluigi Donnarumma, "Onu dinlerken büyülenmiş gibi hissediyorsunuz. Öyle olacağını düşünmüştüm ama gerçekte beklediğimden daha iyi. Mümkün olduğu kadar Manchester City'de kalmayı ve gerçekten eşsiz bir deneyim yaşamayı umuyorum." sözlerini sarf etti.

