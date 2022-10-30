Giannis Antetokounmpo, Kareem Abdul-Jabbar'ı yakaladı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) sezona iyi bir başlangıç yapan Milwaukee Bucks, konuk ettiği Atlanta Hawks'ı 123-115 yendi.



Doğu Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Bucks, ağırladığı Hawks'ı 8 sayı farkla geçti ve sezona 5'te 5 yaparak başladı.

Konferans liderli Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 34 sayı ve 17 ribaunt, Jrue Holiday 34 sayı ve 12 asistle "double-double" yaptı. Brook Lopez 21 sayı ve 6 ribaunt, Jordan Nwora 11 sayı, Bobby Portis 9 sayı, 10 ribaunt ve 4 asistle galibiyette pay sahibi oldu.

Yıldız oyuncu Antetokounmpo, 30 sayı ve 10 ribaunt barajını 4 maç üst üste geçen kulüp tarihinde Kareem Abdul-Jabbar'ın ardından ikinci oyuncu oldu.

6. maçında ikinci kez kaybeden Hawks'ta Trae Young 42 sayı, 6 ribaunt ve 5 asist, Dejounte Murray 21 sayı ve 6 asist ve 5 ribaunt, De'Andre Hunter 14 sayı, Clint Capela 11 sayı ve 10 ribaunt, Justin Holiday ise 10 sayı üretti.