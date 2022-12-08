Giannis Antetokounmpo, Kareem Abdul-Jabbar'ın rekorunu egale etti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Doğu Konferansı'nda zirve mücadelesi veren Milwaukee Bucks, ağırladığı Sacramento Kings'i 126-113 yenerek 24. maçında 18. kez kazandı.

Bucks'ta all-star Giannis Antetokounmpo 35 sayı ve 7 asistle maçın en skoreri oldu. Nijerya asıllı Yunan oyuncu, Kareem Abdul-Jabbar'ın ardından Bucks tarihinde üst üste 8 maçta 30 sayı barajını aşan ikinci isim oldu. Jrue Holiday 31 sayı ve 6 asist, Brook Lopez 17 sayı ve 9 ribaunt, Khris Middleton 14 sayı, 6'şar ribaunt ve asistle skora destek verdi.

Bu sezon 10. kez kaybeden Kings'te Domantas Sabonis 23 sayı, 12 ribaunt ve 7 asist, Harrison Barnes 20 sayı, Malik Monk 16 sayı ve 6 ribaunt, Keegan Murray ile De'Aaron Fox 15'er sayı üretti.

SONUÇLAR

NBA'e 11 karşılaşmayla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle:



Orlando Magic-Los Angeles Clippers: 116-111 (uzatmada)

Brooklyn Nets-Charlotte Hornets: 122-116

New York Knicks-Atlanta Hawks: 113-89

Toronto Raptors-Los Angeles Lakers: 126-113

Minnesota Timberwolves-Indiana Pacers: 121-115

Chicago Bulls-Washington Wizards: 115-111

Milwaukee Bucks-Sacramento Kings: 126-113

Memphis Grizzlies-Oklahoma City Thunder: 123-102

New Orleans Pelicans-Detroit Pistons: 104-98

Utah Jazz-Golden State Warriors: 124-123

Phoenix Suns-Boston Celtics: 98-125