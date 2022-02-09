Giannis Antetokounmpo, Lakers'ı ezdi geçti

9 Şubat 2022 Çarşamba 14:54 - Güncelleme: 9 Şubat 2022 Çarşamba 14:54

NBA'e 10 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda liderlik mücadelesi veren Bucks, Antetokounmpo'nun 44 sayı, 14 ribaunt, 8 asist ve 2 blokla oynadığı karşılaşmada deplasmanda Lakers'ı 15 sayı farkla yendi.

Galibiyet serisini 4 maça çıkaran ve bu sezon 35. kez kazanan Bucks'ta Antetokounmpo, bir maçta yüzde 85'in üzerinde isabetli basket oranıyla 40 sayı, 10 ribaunt ve 5 asist barajını geçen Wilt Chamberlain ile Kerim Abdül Cabbar'ın ardından NBA'deki üçüncü oyuncu oldu. Bobby Portis 23 sayı ve 7 ribaunt, Khris Middleton 21 sayı, Jrue Holiday 15 sayı ve 10 asistle skora destek verdi.

Sezonun 29. mağlubiyetini yaşayan Batı Konferansı 9'uncusu Lakers'ta LeBron James 27 sayı, 8 asist ve 5 ribaunt, Anthony Davis 22 sayı ve 9 ribaunt, Malik Monk 20 sayı, Stanley Johnson 16 sayı ve 6 ribaunt, Russell Westbrook ise 10'ar sayı ve ribaunt, 5 asistle maçı tamamladı.