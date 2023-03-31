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Spor

Giannis Antetokounmpo: Şampiyonluk istiyorum

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, MVP olmanın önemli olduğunu fakat şampiyonluk kazanmanın gerçek hedefi olduğunu açıkladı.

31 Mart 2023 Cuma 12:32 - Güncelleme:
Giannis Antetokounmpo: Şampiyonluk istiyorum
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Milwaukee Bucks süperstari Giannis Antetokounmpo, MVP ödülünü önemsediğini ancak önceliğinin halen şampiyonluğu kazanmak olduğunu itiraf etti.

Giannis, NBA'deki en iyi oyuncu olarak kabul edilmesine ve ligdeki en iyi dereceye sahip olan takımda tarihi bir sezon geçirmesine rağmen, ESPN'in son MVP anketinde üçüncü sırada yer almıştı.

Bunun üzerine, halihazırda iki MVP ödülü ve bir şampiyonluk kazandığı İçin Antetokounmpo'nun bu sezon MVP olma konusunda o kadar endişeli olmayabileceği öne sürülmüştü.

Lakin Giannis, bu konu hakkında Yahoo Sports'a şunları söyledi:

"Yalan. Umursamadığımı söyleyemem. Rekabete her zaman varımdır, o yüzden 'umursamıyorum' dersem yalan olur. Peki benim için bu bir öncelik mi? Hayır. Önceliğim daha iyiye gtmek, takımımın şampiyonluk kazanmasına yardımcı olmak ve o duyguyu yeniden yaşamak. Tanrı beni tekrar bir MVP ödülü ile kutsayabilirse, kabul ederim tabii ki."

MVP yarışının daha çok Nikola Jokic ve Joel Embiid etrafında döndüğünü bilen ve bu konuda "Sorun yok" ifadesini kullanan Antetokounmpo, bu ödül konusunda kayıtsız olmasa da, önceliğinin şampiyonluk olduğunu belirtti:

"Şampiyonluk istiyorum. Gerçek bu. Tek var olan gerçek hem de..."

Giannis bu sezon 31.2 sayı, 11.8 ribaund ve 5.7 asist ortalamalarına sahip.

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