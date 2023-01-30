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Spor

Giannis Antetokounmpo'dan 30 dakikada 50 sayı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks, konuk ettiği New Orleans Pelicans'ı 135-110 yenerken Giannis Antetokounmpo, takımına galibiyeti getiren isim oldu.

30 Ocak 2023 Pazartesi 11:16 - Güncelleme:
Giannis Antetokounmpo'dan 30 dakikada 50 sayı
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Antetokounmpo, yaklaşık 30 dakika oynarken 50 sayı ve 13 ribaunt ile "double-double" yaptı. Bucks'ta Jrue Holiday 17, Brook Lopez ise 15 sayı kaydetti.

New Orleans Pelicans'ta ise Jose Alvarado'in 18 sayısı ve Jonas Valanciunas ile Trey Murphy'nin 16'şar sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

SONUÇLAR:

NBA'e 4 maçla devam edildi. Alınan sonuçlar

Memphis Grizzlies-Indiana Pacers: 112-100

Cleveland Cavaliers-Los Angeles Clippers: 122-99

Milwaukee Bucks-New Orleans Pelicans: 135-110

Charlotte Hornets-Miami Heat: 122-117

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