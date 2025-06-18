İSTANBUL 30°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Haziran 2025 Çarşamba / 22 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,5398
  • EURO
    45,5072
  • ALTIN
    4293.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Giannis Antetokounmpo'dan Fenerbahçe Beko sorusuna olay cevap
Spor

Giannis Antetokounmpo'dan Fenerbahçe Beko sorusuna olay cevap

NBA ekiplerinden Milwaukee Bucks'ın yıldızı Giannis Antetokounmpo, Fenerbahçe Beko hakkında yöneltilen soruya dikkat çeken bir cevap verdi.

HABER MERKEZİ18 Haziran 2025 Çarşamba 11:23 - Güncelleme:
Giannis Antetokounmpo'dan Fenerbahçe Beko sorusuna olay cevap
ABONE OL

Milwaukee Bucks'ın süperstarı Giannis Antetokounmpo, canlı yayında Fenerbahçe ile ilgili yöneltilen soruya verdiği yanıtla Türk basketbolseverlerin gönlünü kazandı.

Antetokounmpo, TikTok üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayında Türk basketbolseverleri sevindiren bir açıklamada bulundu.

Yayın sırasında bir takipçisinin yönelttiği "Fenerbahçe'yi sever misin?" sorusuna Antetokounmpo'nun cevabı netti:

"Evet. Çok iyi bir organizasyon."

Bucks forması giyen ve 2021 yılında NBA şampiyonluğu yaşayan Yunan süperstarın bu sözleri, kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Türkiye'de geniş bir taraftar kitlesine sahip olan Fenerbahçe Beko, daha önce de pek çok NBA oyuncusunun dikkatini çeken bir kulüp olmuştu.

Giannis'in bu övgüsü, sarı-lacivertli kulübün Avrupa basketbolundaki saygın konumunu bir kez daha gözler önüne serdi. NBA dünyasının en saygı duyulan isimlerinden birinin Fenerbahçe hakkında olumlu görüş bildirmesi, taraftarlar arasında da gurur kaynağı oldu.

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta bıçaklı yumruklu kavga kameralarda! Tartıştığı şahsın ayağını arabanın kapısına sıkıştırarak kırdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.