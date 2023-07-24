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Spor

Giannis Antetokounmpo'dan güldüren Kylian Mbappe mesajı

NBA takımlarından Milwaukee Bucks'ın yıldız basketbolcusu Giannis Antetokounmpo, Kylian Mbappe için teklifte bulunan Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'e esprili bir mesaj gönderdi.

24 Temmuz 2023 Pazartesi 23:23 - Güncelleme:
Giannis Antetokounmpo'dan güldüren Kylian Mbappe mesajı
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Amerikan Basketbol Ligi takımlarından Milwaukee Bucks'ın yıldızı Giannis Antetokounmpo, adı Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal ile anılan Kylian Mbappe'ye benzediğini ima ederek esprili bir mesaj yayınladı.

Yunan yıldız, Twitter hesabından kendi fotoğrafını yayınlayarak, 'Al Hilal beni alabilirsin. Kylian Mbappe'ye benziyorum" ifadelerini kullandı.

Bu mesaja Mbappe ise gülerek karşılık verdi.

Fransız yıldız için Al-Hilal kulübü Paris Saint Germian'e yaklaşık 300 milyon euro teklifte bulundu. Fakat 24 yaşındaki yıldız Arabistan'a gitmeyi düşünmediğini belirtmişti.

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