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Spor

Giannis Antetokounmpo'dan kariyer rekoru

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks'ın sahasında Washington Wizards'ı 123-113 yendiği maçta Giannis Antetokounmpo'nun 55 sayı atarak kariyer rekoru kırdı

AA4 Ocak 2023 Çarşamba 09:27 - Güncelleme:
Giannis Antetokounmpo'dan kariyer rekoru
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks, sahasında Washington Wizards'ı 123-113 yendi.

NBA'e 3 maçla devam edildi. Giannis Antetokounmpo'nun 55 sayı, 10 ribaunt, 7 asistle kariyer rekoru kırdığı mücadeleyi 10 sayı farkla kazanan Bucks, bu sezon 24. galibiyetini elde etti.

Ev sahibi ekipte; Brook Lopez 21 sayı, 12 ribaunt, Bobby Portis 17 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptı.

Bradley Beal'in sakatlığının nüksettiği Wizards'ta, Kristaps Porzingis 22, Kyle Kuzma 20, Deni Avdija, Rui Hachimura ve Corey Kispert 12'şer sayıyla maçı tamamladı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Milwaukee Bucks-Washington Wizards: 123-113

Oklahoma City Thunder-Boston Celtics: 150-117

Utah Jazz-Sacramento Kings: 115-117

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