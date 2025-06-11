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Spor

Giannis Antetokounmpo'dan takas iddialarına cevap geldi

Adı uzun süredir takas iddiaları ile anılan Milwaukee Bucks yıldızı Giannis Antetokounmpo konu hakkında açıklama yaptı.

HABER MERKEZİ11 Haziran 2025 Çarşamba 11:13 - Güncelleme:
Giannis Antetokounmpo'dan takas iddialarına cevap geldi
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Milwaukee Bucks yıldızı Giannis Antetokounmpo, kendisiyle ilgili aylardır süren takas spekülasyonlarına son noktayı koydu.

Brezilya'da yaptığı açıklamada Giannis, takımında kalmak ve yeniden NBA Finalleri'ne ulaşmak istediğini söyledi.

Coast to Coast adlı Brezilyalı medya organına konuşan yıldız oyuncu, "Indiana, arkadaşım Pascal Siakam'la ödülünü aldı. OKC'de ise MVP var. Harika bir basketbol izlemeyi diliyorum. Ama ben de yakında Bucks'la orada olmayı umuyorum," dedi.

Bu açıklama, son aylarda adı Toronto Raptors, Houston Rockets, New York Knicks, Boston Celtics ve Brooklyn Nets gibi birçok takas senaryosuyla anılan Giannis'in Milwaukee'ye olan sadakatini bir kez daha ortaya koydu.

Giannis'in son üç sezondaki erken playoff elenişleri, değişen koç kadroları ve yapboz gibi şekillenen destek kadrosu, birçok kişiyi "Giannis artık sabrını yitirdi" düşüncesine itmişti. Ancak son açıklaması, 2021 Finalleri MVP'sinin Bucks'ta yeni bir şampiyonluk hedefi için mücadele etmeye devam edeceğini gösteriyor.

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