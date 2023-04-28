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Spor

Giannis Antetokounmpo'nun Bucks'ta kalma ihtimali zora girdi

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun bu yaz sonunda takımda kalmasının çok zor olduğu iddia edildi.

28 Nisan 2023 Cuma 14:58 - Güncelleme:
Giannis Antetokounmpo'nun Bucks'ta kalma ihtimali zora girdi
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Milwaukee Bucks süperstari Giannis Antetokounmpo'nun Bucks ile olan sözleşmesini bu yaz uzatmasının 'zor bir ihtimal olduğu' iddia edildi.

ESPN'in NBA Today programında konuşan Brian Windhorst, bu Eylül ayında Bucks ile sözleşme uzatmaya hak kazanacak olan Giannis hakkında konuştu.

Antetokounmpo, takıma tekrar uzun vadeli bir taahhütte bulunmadan önce beklemeyi seçebilir ya da yaklaşık 113 milyon dolarlık sözleşmesine iki sezon daha ekleyebilir.

Windhorst, Giannis hakkında şunları söyledi:

"Giannis'in bu yaz sözleşmesini uzatmasını pek olası görmüyorum. Kontratında iki yılı kalmış olsa da, takımda olup bitenlerin yanı sıra yeni takim sahipleri de hesaba katıldığında, bu durumu çok zorlaştırıyor.

Ve ayrıca Bucks, mükerrer vergiye doğru gidiyor. Her yıl şampiyonluk için yarışan ve yüksek miktar para harcayan takımların başına bunlar hep gelir. Bu takımdaki her şey daha pahalı hale gelmek üzere.

Bunların yanı sıra, gelecekte bu kadroyu geliştirme yollarını sınırlayacak yeni kurallarımız da (toplu iş sözleşmesi) geliyor. Takım şu anda 20'li yaşlarında bir süperstara sahip olan ve şampiyonluk penceresi yavaşça kapanmaya başlayan bir takım. Ligde bu yaz Bucks'ta neler olup biteceğini yakından takip edecek olan birçok ekip olacak."

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