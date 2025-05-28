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Spor

Giannis Antetokounmpo'nun geleceği belirsiz

NBA ekibi Milwaukee Bucks yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo'nun geleceği hakkında belirsizliğin devam ettiği bildirildi.

HABER MERKEZİ28 Mayıs 2025 Çarşamba 12:34 - Güncelleme:
Giannis Antetokounmpo'nun geleceği belirsiz
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Milwaukee Bucks yıldızı Giannis Antetokounmpo'nun henüz kulüp yönetimiyle görüşmediği ve geleceği üzerine düşünmeye devam ettiği bildirildi.

ESPN'den Shams Charania, "The Pat McAfee Show" programında tarafların yaz döneminde bir araya gelmesinin beklendiğini aktardı. Bucks yönetimi, Antetokounmpo'nun sadakat duygusuyla Milwaukee'de kalmasını umut ediyor. Öte yandan kulübün 2025-26 sezonunu bir "yeniden yapılanma yılı" olarak planladığı da gelen bilgiler arasında.

Milwaukee'nin takas edilebilir yalnızca bir adet draft hakkı bulunuyor ve bu da 2031'e ait. Takımın kilit isimlerinden Brook Lopez, Gary Trent Jr. ve Taurean Prince serbest oyuncu konumunda. Bobby Portis, Pat Connaughton ve Kevin Porter Jr. ise oyuncu opsiyonlarına sahip.

Damian Lillard'ın ise aşil sakatlığı nedeniyle gelecek sezonun büyük bölümünü kaçırması bekleniyor.

Eğer Antetokounmpo bir takas talebinde bulunursa, büyük bir pazarda forma giymek isteyeceği ifade ediliyor.

30 yaşındaki yıldız forvet bu sezon üst üste üçüncü kez 30 sayı ortalamasını geçerken, 11.9 ribaund, 6.5 asist ve 1.2 blok ile oynadı.

Milwaukee Bucks, 2022'den bu yana playofflarda ilk turu geçemedi. Son iki sezonda Indiana Pacers'a elendiler.

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