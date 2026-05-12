Giannis Antetokounmpo'nun yeni adresi belli oluyor!

ESPN'in haberine göre Milwaukee Bucks yönetimi, iki kez MVP seçilen Giannis Antetokounmpo için gelen takas tekliflerini aktif şekilde değerlendirmeye başladı.

Kulüp yönetiminin, 23-24 Haziran'daki NBA Draftı öncesinde Giannis konusunda net bir karar vermek istediği belirtildi.

Takım sahibi Jimmy Haslam konu hakkında şunları söyledi:

"Önümüzdeki altı-yedi hafta içinde Giannis'in bizimle maksimum kontrat imzalayıp imzalamayacağına ya da başka bir takımda oynayıp oynamayacağına karar vereceğiz."

Habere göre Giannis uzun süredir Milwaukee'den ayrılma fikrine sıcak bakıyor. Yıldız oyuncunun geçen yaz özellikle New York Knicks seçeneğine ilgi gösterdiği ancak görüşmelerin ilerlemediği belirtildi.

Giannis için adı geçen takımlar arasında şu ekiplerin bulunduğu aktarılmıştı:

Golden State Warriors

Miami Heat

Minnesota Timberwolves

Cleveland Cavaliers

Boston Celtics

New York Knicks

Los Angeles Lakers