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Spor

Giannis: İsteseydi bir milyon dolar da öderdim

Milwaukee Bucks'ın yıldız ismi Giannis Antetokounmpo, özel idmanlar için Hakeem Olajuwon'un kendisinden ücret almadığını belirtti.

10 Ekim 2023 Salı 14:23 - Güncelleme:
Giannis: İsteseydi bir milyon dolar da öderdim
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Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, NBA efsanesi Hakeem Olajuwon'ın beraber yaptıkları özel antrenmanlar için kendisinden ücret almadığını açıkladı.

Olajuwon kısa süre önce Antetokounmpo'dan antrenman başına 50 bin dolar ücret aldığı iddialarıyla eleştiri oklarının hedefi olmuş olsa da, Giannis, SiriusXM Radyo'da yaptığı açıklamada hiçbir ücret ödemediğini belirtti:

"Hakeem bu oyunu oynamış en iyi oyunculardan biri. Ona hiçbir şekilde saygısızlık edemezsiniz. Bu oyunu oynamış en yetenekli uzun olmasını geçtim, muhtemelen en iyi 10 oyuncudan biridir."

"1 MİLYON DOLAR DA ÖDERDİM..."

Antetokounpo, antrenmanlar için gerekirse 1 milyon dolar ödemeye hazır olduğunu, ancak Hakeem'in kendisinden hiçbir ücret talep etmediğini söyledi:

"İki kez MVP olmuş ve şampiyonluk yaşamış olan benim gibi biri, tüm zamanların en yetenekli uzunundan tavsiye istiyorsa ve bunun için 1 milyon dolar ödemem gerekiyorsa, 1 milyon dolar da öderdim. Ama benden hiçbir şekilde ücret talep etmedi."

28 yaşındaki oyuncu, yoğun programından kendisine zaman ayırdığını belirttiği Hakeem'in böyle bir talepte bulunmuş olsaydı bununla herhangi bir sorunu olmayacağını bildirdi:

"Sizin daha iyi olmanıza yardımcı olmak için çocuklarından, evinden ve yapmaktan keyif aldığı şeylerden uzakta size vakit ayırıyor. Bunun için sizden para isterse, bu problem olmaz. Bunda yanlış bir şey yok.

İki hafta önce falan bazıları 'Neden para alıyor?' gibi şeyler söylüyordu, buna anlam verememiştim. Para istemesi durumunda bunda asla yanlış bir şey yok."

"BÜYÜKLER BÜYÜKLERDEN PARA ALMAZ"

Giannis son olarak, bir hizmetin karşılığını ödemenin normal olduğunu belirterek, antrenmanlar için de ödeme talep etmenin adil olduğunu sözlerine ekledi:

"Ama günün sonunda hiçbir şekilde ödeme yapmadım. Hakeem'le aramızda karşılıklı bir saygı durumu söz konusu. Onun benden ödeme yapmamı isteyecek konumda olduğunu hiç sanmıyorum. Büyük oyuncular bir diğer büyük oyunculardan ödeme almaz. Ama diğerlerinden alabilir. O seviyenin altındakilerden kesinlikle alabilir."

Olajuwon'u eleştirenlerin tümü arasında en çok ses getiren kişi, genç oyunculardan bu ücreti talep ettiği için efsane oyuncuya sinirlenen eski NBA yıldızı Gilbert Arenas olmuştu.

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