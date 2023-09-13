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Spor

Giannis: Lyles haklı, ona tamamen katılıyorum

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, ABD'li atlet Noah Lyles'ın NBA oyuncularının 'dünya şampiyonu' olarak görülmesiyle ilgili görüşleriyle 'tamamen aynı fikirde' olduğunu söyledi.

13 Eylül 2023 Çarşamba 13:07 - Güncelleme:
Giannis: Lyles haklı, ona tamamen katılıyorum
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Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, ABD'li atlet Noah Lyles'ın NBA oyuncularının 'dünya şampiyonu' olarak görülmesiyle ilgili görüşleriyle "tamamen aynı fikirde" olduğunu söyledi.

Lyles, Amerika Birleşik Devletleri'nde NBA gibi profesyonel liglerdeki sporcuların kendilerini dünya şampiyonu olarak adlandırmalarını sorgulamış ve büyük oranda tepki toplamıştı.

Yunanistanlı oyuncu Antetokounmpo, '48 Minutes' isimli podcast'e verdiği röportajda Lyles'ın yorumlarını şu şekilde değerlendirdi:

"Onu desteklemeyi o kadar çok istedim ki. Bariz olanı söylediği için çok fazla tepki aldı. Başka hiçbir spor dalında dünya şampiyonu ifadesinin kullanıldığını sanmıyorum. Mesela dünyada NBA'den çok daha büyük ve popüler olan futbol liglerinde olduğu gibi.

Şampiyonlar Ligi veya UEFA Şampiyonlar Liginde kazananlara dünya şampiyonu demiyorlar. Dünya Kupası'nı kazananlar, ABD takımına veya dünyanın çeşitli ülkelerine karşı oynadıktan sonra kazanmaları halinde dünya şampiyonu olarak tanımlanıyor."

"TEPKİ GÖREBİLİRİM AMA..."

Antetokounmpo, NBA'in "dünyanın en iyi ligi" olduğunu belirterek, ligdeki yetenek düzeyini "ömrünüzde göreceğiniz açık ara en iyisi" olarak nitelendirdikten sonra, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Örneğin, Denver Nuggets'ı yenebilecek başka takımlar olduğunu söylemiyorum. Öyle bir şey demiyorum. Ama o takımlara saygı duymanız ve hangi ligin şampiyonuysanız, o ligin şampiyonu olduğunuzu söylemeniz gerekiyor. Bunun için biraz tepki görebilirim ama cidden umurumda değil. Ona tamamen katılıyorum."

Lyles'ın yorumları, aralarında Kevin Durant, Damian Lillard ve Devin Booker'ın da bulunduğu birçok NBA yıldızı tarafından pek hoş karşılanmamıştı.

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