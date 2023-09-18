Giannis'in durumu Holiday'in kalmasına bağlı

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun Milwaukee'deki geleceğinin, takım arkadaşı Jrue Holiday'in kontratını uzatmasıyla bağlantılı olduğu iddia edildi.

NBA'de 2023-24 sezonu yaklaşırken Antetokounmpo, Bucks'taki geleceği konusunda bir dönüm noktasında bulunuyor ve kontratını uzatma hakkı olsa da, son çıkan bilgiler bu kararın kolay olmayabileceğini gösteriyor.

ESPN'den Bobby Marks, SiriusXM NBA Radyosunda Giannis'in kararını etkileyebilecek önemli bir faktörün, takım arkadaşı Holiday'in kaderi olabileceği yönündeki endişelerini dile getirdi:

"Giannis Antetokounmpo'nun kontratını uzatacağını düşünmüyorum; finansal olarak mantıklı değil. Jrue Holiday'in başına gelenler dikkate alındığında biraz endişeleniyorum. Bunun kritik bir faktör olacağını düşünüyorum."

Uzatma hakkı 22 Şubat 2024'te başlayacak olan Holiday'in önümüzdeki yıl serbest oyuncu olma ihtimali bulunuyor.

Antetokounmpo geçtiğimiz haftalarda takımın sadece şampiyonluk hedeflerine bağlı kalması halinde Bucks'ta devam edebileceğini vurgulamıştı.