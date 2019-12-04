'Giannoulis, Fenerbahçe'de oynamaktan büyük mutluluk duyar'
Fenerbahçe’nin Volkan Demirel dahil maçlarını takip etmesi için birçok scout gönderdiği Dimitrios Giannoulis için menajeri olumlu konuştu.
24 yaşındaki sol bekin menajeri Vasilis Panagiotakis, “F.Bahçe'nin Giannoulis'i istediğini biliyorum. Öncelikle PAOK'la konuşmak zorundalar. Kulüpler anlaşırsa Giannoulis Fenerbahçe'de oynamaktan büyük mutluluk duyar. F.Bahçe çok büyük bir kulüp, orada oynamayı tabii ki ister” dedi.
Fiorentina, Rennes ve Feyenoord'un da talip olduğu Yunanlı oyuncu için PAOK'un 6 milyon euro bonservis ücreti talep ettiği öğrenildi.
Güneş
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