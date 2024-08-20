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Spor

Gidenler ve kalanlar netleşiyor! Fenerbahçe'de değişim rüzgarı

Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile yeniden kadro oluşturan Fenerbahçe'de gidenler ve kalanlar netleşmeye başladı. Miguel Crespo, Başakşehir'e transfer olurken Joao Pedro da Salernitana ile anlaştı. İşte detaylar...

Akşam20 Ağustos 2024 Salı 09:02 - Güncelleme:
Gidenler ve kalanlar netleşiyor! Fenerbahçe'de değişim rüzgarı
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Birçok takviye yapmasına rağmen transfer dönemindeki hamleleri yeterli görülmeyen Fenerbahçe'de ağustos ayının son bölümü ve eylül başı yoğun geçecek. Lille eşleşmesinde orta sahada büyük kriz yaşayan sarı lacivertliler, Fred'i adeta mumla aradı. Sadece Oğuz Aydın, Maximin ve Nesyri'ye 34 milyon euro harcayan Kanarya, istemediği vedaları da yapmak zorunda. Geçen sezon sakatlıkların peşini bırakmadığı Becao, İtalya'dan isteniyor. Atalanta, Brezilyalı savunmacıya talip oldu. Teklif bekleniyor.

CRESPO RESMEN ŞEHİR'DE

Bir diğer İtalyan ekibi Salernitana ise kadroda istenmeyen Joao Pedro'yu transfer etmeye çalışıyor ancak mali krizde oldukları için durum biraz karışık... Öte yandan Miguel Crespo'nun ayrılığı ise resmiyet kazandı. İstanbul ekibi Başakşehir, 27 yaşındaki Portekizli orta sahanın transferini resmen duyurdu. Turuncu-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Crespo'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi, sözleşmenin 3 yıllık olduğu belirtildi.

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