Gidiş tarihi belli oldu! Rafa Silva, Benfica'ya dönüyor

Benfica Sportif Direktörü Mario Branco, Rafa Silva transferi için İstanbul'a geldi. İki kulüp arasında Rafa Silva transferi için anlaşma sağlandı. Yıldız oyuncunun yarın İstanbul'dan ayrılması bekleniyor. İşte detaylar...

20 Ocak 2026 Salı 14:16
Beşiktaş'ta maç kadrosuna alınmayan ve takımdan ayrılmak isteyen Rafa Silva'nın Benfica'ya transfer için sıcak bir gelişme yaşandı.

Benfica Sportif Direktörü Mario Branco, Rafa Silva transferi için İstanbul'a geldi.

TÜRKİYE'DEN AYRILIYOR

Portekiz'e dönmek isteyen Rafa Silva için Benfica ile Beşiktaş prensipte anlaşma sağladı. İki ekip arasında anlaşma sağlanmasının ardından Rafa Silva, çarşamba günü Türkiye'den ayrılacak.

Portekiz basınından A Bola, Benfica'nın bonuslar dahil toplamda 5 milyon euroluk teklif yaptığını duyurdu. Haberde Beşiktaş'ın ise 7 milyon euro istediği belirtildi.

Mario Branco'nun İstanbul'da yapacağı görüşmelerin ardından tarafların bonservis rakamı üzerinde anlaşması bekleniyor.

PERFORMANSI

Bu sezon siyah beyazlı formayla 16 maça çıkan Rafa Silva, 5 gol 3 asistlik performans sergiledi.

