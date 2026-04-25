Giorbelidze: Önemli olan takımın başarısı

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Sipay Bodrum FK ile 1-1 berabere kalarak Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Erzurumspor FK'nin Gürcü oyuncusu Guram Giorbelidze, takımdaki birlik ve beraberliğin şampiyonluğu getirdiğini söyledi.

Sırbistan takımlarından Vojvodina'dan 2024-2025 sezonunda transfer edilen ve ilk şampiyonluğunu Erzurumspor FK formasıyla yaşayan 30 yaşındaki sol bek Guram Giorbelidze, AA muhabirine, yoğun duygular yaşadığını dile getirdi.

Yaşadığı mutluluğu kelimelerle ifade edemeyeceğini belirten Giorbelidze, şöyle konuştu:

"Sahada şampiyon olduktan sonra takım arkadaşlarımın, hocamızın yüzünü orada gördük ve bu anlatılacak bir şey değil. Bu çok farklı bir duygu. Erzurumspor 5 yıl sonra tekrar Süper Lig'de. İlk geldiğimde play-off oynamıştık ama kaybettik. Ben o gün Erzurumspor'u şampiyon olarak görmek gibi bir hayal kurmuştum. İyi bir iş yaptığımızı düşünüyoruz. Tüm takımla, şehirle ve hocamızla gurur duyuyorum."

"ÖNEMLİ OLAN OYNAMAK DEĞİL, TAKIMIN BAŞARISI"

Giorbelidze, takımdaki her oyuncunun değerli olduğunu vurgulayarak, herkesin oyunda süre almak istediğine işaret etti.

Başarının her şeyden önemli olduğunu ifade eden Giorbelidze, "Takımın başarılı olması, oyunda süre almaktan daha önemli. Önemli olan oynamak değil, takımın başarısı. Buraya gelen tüm takım arkadaşlarıma hep yardımcı olmaya çalıştım, buna yabancı oyuncular da dahil. İlk geldikleri günlerde adapte olmaları için elimden gelenin en iyisini yaptım. Bence bugün de bunun sonuçlarını görüyoruz. Bu atmosferin bizi şampiyon yaptığına inanıyoruz." diye konuştu.

"BURADAKİ İNSANLAR ÜLKEMDEKİ İNSANLAR GİBİ SICAK KANLI"

Ülkesi Gürcistan'a yakın olmanın kendisi için avantaj olduğunu söyleyen Giorbelidze, şunları kaydetti:

"Sırbistan'dan buraya gelmek çok kolay olmadı. Buradaki insanlar ülkemdeki insanlar gibi sıcak kanlı. Erzurum'dan ülkeme yaklaşık 3-4 saatlik araba yolculuğuyla gidebiliyorum. Bu yüzden bu tip yakınlıklarda insan kendisini daha rahat hissediyor. Bu konforlu bir hissediş. Bu yakınlık beni çok rahat hissettiriyor. Birçok Gürcü oyuncu Türkiye'de forma giydi. Şota Arveladze bunlardan biri, onların hepsiyle gurur duyuyorum. Onların burada oynamalarından dolayı mutluyum."

Takımdaki geleceği hakkında da değerlendirmede bulunan Giorbelidze, "Öncelikle ilk yapacağım şey eve dönüp aileme sarılmak olacak. Daha sonra dinlenip döndükten sonra antrenmanlarımızı tamamlayıp en üst seviyede çalışmaya başlayacağız. Hayalimi gerçekleştirdiğimi söyleyebilirim. Bu yüksek seviyede, en üst düzeyde futbol oynamak en büyük hayallerimden biriydi. Bu şehri ve insanlarını çok seviyorum, Gelecek yıl da elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.