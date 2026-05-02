İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Mayıs 2026 Cumartesi / 16 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,2057
  • EURO
    53,0405
  • ALTIN
    6703.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Giovanni Guidetti: Çok şanslı bir antrenörüm
Spor

Giovanni Guidetti: Çok şanslı bir antrenörüm

CEV Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen VakıfBank'ta başantrenör Giovanni Guidetti, açıklamalarda bulundu.

AA2 Mayıs 2026 Cumartesi 21:09 - Güncelleme:
Giovanni Guidetti: Çok şanslı bir antrenörüm
ABONE OL

Voleybol Kadınlar CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunda İtalya ekibi A. Carraro Imoco'yu 3-2 yenerek finale yükselen VakıfBank'ta başantrenör Giovanni Guidetti, asla vazgeçmeyerek maçı kazandıklarını söyledi.

İtalyan çalıştırıcı ile sarı-siyahlı ekibin oyuncuları Cansu Özbay ve Ayça Aykaç Altıntaş, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çok zor bir maçı geride bıraktıklarını anlatan Guidetti, "Imoco, mükemmel bir takım. Rakibimize küçük bir şans verdik ve geri aldık. İlk set iki takım da kötüydü. İkinci sette Imoco çok iyiydi. Ben oyuncularıma her zaman güveniyorum. Çok büyük oyunculara sahibim. Çok şanslı bir antrenörüm." ifadelerini kullandı.

Deneyimli başantrenör, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Finalde rakip fark etmez. Savino Del Bene de Eczacıbaşı da çok iyi takım. Biz yarınki maçı bekliyoruz. Bir final, yarın sadece önemli bir maçımız var."

Maçta asla vazgeçmediklerinin altını çizen Guidetti, "Asla vazgeçmedik. Maçın en can alıcı noktası bu oldu. Oyuncular bütün setlerde böyle oynadı." diyerek konuşmasını noktaladı.

ÖNERİLEN VİDEO

Tapuda 'Yeni ödeme sistemi' dönemi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.