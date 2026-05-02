Giovanni Guidetti: Çok şanslı bir antrenörüm

Voleybol Kadınlar CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunda İtalya ekibi A. Carraro Imoco'yu 3-2 yenerek finale yükselen VakıfBank'ta başantrenör Giovanni Guidetti, asla vazgeçmeyerek maçı kazandıklarını söyledi.

İtalyan çalıştırıcı ile sarı-siyahlı ekibin oyuncuları Cansu Özbay ve Ayça Aykaç Altıntaş, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çok zor bir maçı geride bıraktıklarını anlatan Guidetti, "Imoco, mükemmel bir takım. Rakibimize küçük bir şans verdik ve geri aldık. İlk set iki takım da kötüydü. İkinci sette Imoco çok iyiydi. Ben oyuncularıma her zaman güveniyorum. Çok büyük oyunculara sahibim. Çok şanslı bir antrenörüm." ifadelerini kullandı.

Deneyimli başantrenör, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Finalde rakip fark etmez. Savino Del Bene de Eczacıbaşı da çok iyi takım. Biz yarınki maçı bekliyoruz. Bir final, yarın sadece önemli bir maçımız var."

Maçta asla vazgeçmediklerinin altını çizen Guidetti, "Asla vazgeçmedik. Maçın en can alıcı noktası bu oldu. Oyuncular bütün setlerde böyle oynadı." diyerek konuşmasını noktaladı.