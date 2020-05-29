DHA 29 Mayıs 2020 Cuma 19:05 - Güncelleme: 29 Mayıs 2020 Cuma 19:05

Şu anda bu benim Türk adım sanırım. Anlam bakımından değerini biliyorum o yüzden tabii ki bana 'Hocam' demelerini seviyorum' ifadelerini kullandı.

Müzesinde üç FIVB Kulüpler Dünya Kulüpler Şampiyonası ve dört CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kupası bulunan VakıfBank Spor Kulübü, resmi sosyal medya hesaplarından özel röportaj serisine başladı. Taraftarlarıyla sosyal medya üzerinden bir araya gelen sarı-siyahlı kulübün yeni konseptinin ilk konuğu İtalyan başantrenör Giovanni Guidetti oldu.

2008 yılından bu yana VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nı çalıştıran 47 yaşındaki Guidetti'nin sorulara verdiği cevaplar şöyle:

EN MUTLU OLDUĞUN MAÇ HANGİSİ?



Treviso'daki Şampiyonlar Ligi finali (Conegliano'ya karşı) diyebilirim. Çünkü ligdeki kötü bir Play-Off yenilgisinden sonra inanılmaz bir geri dönüş yaptık. Takımın bir haftada toparlanması inanılmazdı. Sanırım bu beni en mutlu eden maçtı. Tabii Bükreş'teki yarı finalde (Conegliano) de çok mutlu olmuştum. Ama karşılaştırmak çok zor. Çok şükür hatırlamak için çok fazla güzel maçımız var.

HİÇ UNUTAMADIĞIN MAÇ?



Eczacıbaşı'nı deplasmanda 2-0, skorda 20-10 gerideyken yendiğimiz maçı unutamıyorum. Çünkü maçta 2-0 ve skorda 20-10'dan dönmek imkansızdır. 100 defa değil bin defa oynansa sadece VakıfBank-Eczacıbaşı maçı değil; mesela okul takımına karşı oynasanız bile o durumdayken kazanamazsınız. Bu asla unutamayacağım bir maç.

VAKIFBANK'TA BAŞANTRENÖRLÜK DÖNEMİNDE KARŞILAŞTIĞIN EN İYİ ATMOSFER HANGİSİYDİ?



VakıfBank'la bu sezon (2019-2020 sezonu) Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız son 2-3 maç benzersizdi. Etkinlik, Müzik, DJ ve taraftarlarımız... Salonumuzu daha önce yaşadıklarımızdan çok farklı kıldı. Elbette salona Ankara'daki gibi 12, 14, 15 bin seyirci giremiyor ama çok etkileyici bir atmosfer vardı.

EN İYİ HANGİ YEMEĞİ PİŞİRİYORSUN?



Pizza. Ama bana 'Ne pişiriyorsun?' diye sorsan ona da 'Pizza' derim. Risotto da yapabiliyorum ama pizzam risotto'mu 10-0 yener.

EN SEVDİĞİN FİLM VE TV PROGRAMI?



Favori bir TV programım yok. Ama film için Miracle'ı (Efsane) seviyorum. Walt Disney'in çok güzel bir filmi. ABD Hokey Takımı'nın olimpiyatlarda Rusya'yı yenerek altın madalyayı kazanma hikayesini anlatıyor. Takımın hikayesi çok güzeldi. Al Pacino'nun oynadığı Any Given Sunday'i de seviyorum. Birçok kez izledim. Ama bunların dışında son zamanlarda beni etkileyen bir film izlemedim.

MESSİ Mİ RONALDO MU?



Ronaldo... Bildiğim kadarıyla inanılmaz çalışkan ve inanılmaz bir profesyonel. Messi'yi bilemem ama Juventus'ta çalışan bir fizyoterapist arkadaşım var ve 'Hayatımda Ronaldo'dan daha fazla çalışan başka bir oyuncu görmedim' diyor. Arkadaşım 10 yıldır Juventus'ta çalışıyor ve birçok oyuncu gördü. Ronaldo'nun daha önce gördüğü çok çalışkan oyuncularıyla kıyaslanamayacağını söylüyor.

SUPERMAN Mİ JOKER Mİ?



Superman

BATMAN Mİ JOKER Mİ?



Batman tabii ki de... Niye Joker'i seçeyim?

ÇAY MI KAHVE Mİ?



Kahve ama ikisini de içerim.

ESPRESSO MU TÜRK KAHVESİ Mİ?



Espresso

SİMİT Mİ KRUVASAN MI?



Kruvasan

DJOKOVİC Mİ FEDERER Mİ?



Federer

HAYATININ EN UZUN TATİLİ?



Şu an yaşadığım... Tatil eğer spor salonuna gitmemekse en uzunu şu an yaşadığım.

ŞAMPİYON OLMAK İÇİN GEREKLİ OLAN ÜÇ ŞEY?



Çalışabileceğinden fazla çalış;

Her gün bir öncekinden daha iyi ol;

Daha iyi oyuncu ve daha iyi takım olmak için her yenilgiden ders çıkar.

FAVORİ TÜRKÇE KELİMEN?



Hocam... Bazen ismimi bile unuttum çünkü bana herkes 'Hocam' diyor. Şu anda bu benim Türk adım gibi. İnsanların yüzde 90'ı bana 'Hocam' diyor. Ekibim bile bana 'Hocam' diyor. Bu yüzden onlarla dalga geçiyorum. Ben de sana 'Antrenör, istatistikçi' derim diyorum. Ama güzel bir kelime olduğu için 'Hocam' denmesini seviyorum.

EN SEVDİĞİN İTALYANCA KELİME VE BUNUN ANLAMI?



Passione... Anlamı tutkudur. Aslında bu kelimenin eskiden dini bir anlamı vardı. Hristiyanlar için İsa'nın zor zamanları anlamındaydı. İsa'nın 'tutku'su olumlu bir şey değildi. Tarihi resimlere baktığınızda çok fazla kan vardır. Bu her şey demek. Bir yandan tutku acı demek, diğer yandan da aşk demek. Yani yaptığın her şeyde yapabileceğinin en iyisini her zaman yapmak anlamına geliyor. Tutku, yaptığın her şeyde çok önemlidir. Ağlamanın içerisinde tutku olabilir, gülmenin içerisinde tutku olabilir. Ama tutku her zaman olmak zorunda.

ÜÇ KELİMEDE VAKIFBANK?



1- Ben... Benim... Bana ait...

Tarif edilecek doğru kelime olmadığını biliyorum. Ama VakıfBank'ta kendimi hissediyorum. Birisi VakıfBank hakkında kötü konuşursa, ben ve ailem hakkında kötü konuşan biri olarak onu kabul ediyorum.

2- Bir aile...

3- Yolculuk. Çünkü VakıfBank benim için harika bir yolculuğun başlangıcı ve devamı.

TEK KELİMEYLE GİOVANNİ?



Giovanni işte Giovanni... Giovanni'yi en iyi kendimin yansıttığını düşünüyorum.