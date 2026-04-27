VakıfBank başantrenörü Giovanni Guidetti, Volleyball.it'e verdiği röportajda kulübün projesi ve sadık kaldığı yapısına değindi. İtalyan çalıştırıcı, Sultanlar Ligi Finali'nde rakipleri Fenerbahçe için de değerlendirmelerde bulundu.

"KULÜP BANA İNANDI VE ÖZGÜRLÜK VERDİ"

Vakıfbank'ın kendisine ve projesine inanması üzerine konuşan Giovanni Guidetti, "Birçok şey var. İlki, kaybettiğinizde bile sizi destekleyen bir kulübün arkada olması. Çünkü sürekli kazandığınızda her şey kolaydır ama biz her zaman kazanmadık. Hatta kaybederek başladık. Play-off'larda birinci olmuştuk ve sekizinci sıradaki takıma karşı kaybettik. Ama devam ettik. Kötü yıllarda bile, projeye büyük bir sağlamlık kazandırma fikri her zaman vardı. Kadro ve oyuncu seçimlerinde bana her zaman tam özgürlük tanıdılar. Sınırsız bir kadromuz ya da sınırsız bir bütçemiz yok. Kazandığımız uzun yıllar boyunca, en yüksek bütçeye sahip takım bile değildik. Ancak her zaman özgürlüğüm vardı ve bunu büyük bir avantaj olarak görüyorum." açıklamasında bulundu.

TEKNİK EKİP DEĞİŞİKLİĞİ

Teknik kadroda yapılan değişiklikler hakkında konuşan deneyimli hoca, "Her iki-üç yılda bir teknik ekipten bir-iki kişiyi değiştiriyorum. Genelde yabancı isimler alıyorum; bana bilmediğim şeyleri, yeni bakış açılarını getiriyorlar. Bu da oyunculara farklı motivasyon sağlıyor. Örneğin bu yıl uzun süredir birlikte çalıştığım yardımcımı değiştirdim ve Sırp bir yardımcı aldım. Ayrıca hücum antrenörü ekledim. Uzun yıllar sonra bazı oyuncularla ilişkiler fazla alışılmış hale gelebiliyor; yenilik önemli. Biz, en iyisi olmak istemediğimizi, her zaman kendimizi geliştirme konusunda en iyisi olmak istediğimizi söylemeyi seviyoruz. Ruh tam da bunda yatıyor: kulübün, oyuncuların, teknik ekibin ruhu. Her yıl zorlu geçiyor, zira Türkiye'de benzer bütçeye sahip en az üç takım var. Bazen, bu yıl olduğu gibi, bütçe açısından üçüncü sırada bile kalıyoruz." ifadesinde bulundu.

Deneyimli çalıştırıcı, "Birçok oyuncu bu yüzden geliyor. Bazen diğerlerinden daha az teklif veriyoruz ve herkesi tutamıyoruz. Örneğin bu yıl, daha iyi bir teklif aldığı için bir oyuncumuzu kaybettik. Ancak geçmişe bakarsak, Gabi bize geldiğinde zaten Gabi'ydi ama sonra dünyanın en iyisi oldu. Haak geldi ve patlama yaptı. İki yıl önce Marina Markova'yı kim tanıyordu ki ? Bu tür riskleri almayı seviyoruz. Bir sistem gerekiyor ve şans da lazım. Markova konusunda muhtemelen diğerlerinden önce videosunu izleme şansına sahip oldum ve 'Bunu almalıyız' dedim. Ama onun bugün olduğu gibi bir oyuncu olacağını düşünmek hiç de kolay değildi." açıklamasını yaptı.

BOSKOVİC TRANSFERİ

Tijana Boskovic ile her zaman diyalog halinde olduğunu belirten İtalyan teknik adam, "Tijana ile her zaman özel bir ilişkim oldu. Sırbistan'daki deneyimim benim için pek başarılı olmasa da, tüm deneyimlerim gibi bana çok şey öğretti. Onu dünyanın en iyi iki veya üç pasöründen biri olarak görmemek büyük bir haksızlık olur. Son on yıldır her zaman en iyiler arasında gösterildi. İki Dünya Şampiyonası, Avrupa Şampiyonası ve Olimpiyat madalyaları kazandı. Ancak kulüp düzeyinde istediğini elde edememişti ve bir oyuncu bu durumda kendine sorular sorar. Muhtemelen bu yıl bazı düşünceler kafasından silindi ve bu da onun daha da gelişmesini sağlayabilir." şeklinde konuştu.

"FENERBAHÇE ÇOK SERT"

Fenerbahçe ile oynamanın zorluklarını dile getiren Giovanni Guidetti, "Marcello Abbondanza olağanüstü bir iş çıkardı. Fenerbahçe, ev sahipliği yaptığı Şampiyonlar Ligi Final Four'dan elenmiş, bu hem kulüp hem de oyuncular için ağır bir darbe olmuştu, ardından da Türkiye Kupası yarı finalinde mağlup olmuştu. Yönetmesi çok zor bir durumdu. Onların kötü oynadığı, bizim ise 3-0 kazandığımız 1. maçın ardından, kartları yeniden dağıtmakta, oyuncu değişiklikleri yapmakta ve oyuncularını yönetmekte çok başarılı oldu. Çok güçlü bir takım. Hayatımda Fenerbahçe kadar sert hücum eden bir takım görmedim. 2. maçtaki galibiyetten sonra kendilerine inanmaya ve giderek daha iyi oynamaya başladılar. 5. maçta da, ikinci set farklı sonuçlansaydı, belki de tüm hikaye değişirdi." ifadesinde bulundu.

CEV'DE FORMAT DEĞİŞİMİ ÜZERİNE

Son olarak Cev Şampiyonlar Ligi'ne ve Final Four mücadelesine değinen deneyimli teknik adam, "VakıfBank-Conegliano maçının erken bir final olduğunu söylemek gazetecilik klişesi olsa da, mantık olarak doğru. İkimiz de önemli bir yol kat ederek Final Four'a gelen iki takımız. Conegliano, en iyi performansını sergilerse, daha da güçlüdür. Ama zaman zaman düşüşler yaşıyorlar. Eğer bunu değerlendirirsek şansımız var." dedi.

Format değişikliğinin olması gerektiğine yer veren Guidetti, "Yıllardır oynadığımız, hep aynı kalan bu Şampiyonlar Ligi'nin bir anlamı yok. Buna Avrupa'nın en güzel turnuvası diyoruz, ama güçlü takımlar birbirleriyle çok az karşılaşıyor. Seyirci Conegliano, VakıfBank, Fenerbahçe, Eczacıbaşı, Scanicci, Novara'yı görmek istiyor. Haak, Gabi, Antropova, Egonu'nun oynamasını görmek istiyor. Oysa çoğu zaman mantıksız gruplar ve çok erken biten çeyrek finaller var. En iyi takımlar arasında daha fazla maç olmalı. Belki iki grup halinde oynanabilir. Böylece hem büyük maç sayısı artar hem de diğer takımlar kendilerini gösterme şansı bulur." şeklinde sözlerini noktaladı.