Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Ajax maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Hollandalı teknik adam, "Nerede olursak olalım taraftarımız hep yanımızda. Avrupa'da da bu desteğe ihtiyacımız var. Deplasmanda bu desteği almak çok önemli. Oyuncularımızın fiziksel durumunu göz önünde bulunduruyoruz. Son 10 gün zordu. Geniş bir kadromuz var. Mustafa bugün 11'de, gelişmesi içiin önemli. Rafa'nın yerinde bir değişikliğimiz var. Daha güçlü bir orta sahamız var." dedi.

Giovanni van Bronckhorst ayrıca, "Rafa ile Gedson saha içerisinde serbest kalıyor. Oyun içi özgürlükleri var. Defansif olarak da rakiplerimize zorluk çıkaracağız." sözlerini sarf etti.