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Spor

Giovanni van Bronckhorst ayrılığı açıkladı

Beşiktaş teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, UEFA Avrupa Ligi'nde Lugano ile oynanacak maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Hollandalı teknik adam kadroya almadığı Aboubakar ve Muleka'nın siyah beyazlı takımdaki geleceğiyle ilgili net ifadeler kullandı.

21 Ağustos 2024 Çarşamba 21:30 - Güncelleme:
Giovanni van Bronckhorst ayrılığı açıkladı
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Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İsviçre'nin Lugano takımıyla deplasmanda yapacağı ilk maç öncesi Stockhorn Arena'da basın toplantısı düzenledi.

Hollandalı teknik adamın açıklamaları şöyle:

"GRUPLARA KALMAYI HEDEFLİYORUZ"

"Rakibimizin Fenerbahçe ve Partizan'a karşı oynadığı maçları izledik. İyi oynayan bir ekip. Biz iki maçın sonunda gruplara kalmayı hedefliyoruz."

"RAKİBİ İZLEYEREK 11'İ BELİRLİYORUM"

"İlk 11 son üç maçta hemen hemen aynıdydı. Ben rakibi izleyerek 11'i belirliyorum. Her maçın kendi ortamı olacak. Yarınki maç farklı bir rakip farklı bir zemin."

"İYİ BİR SENTETİK ZEMİNİ, KÖTÜ BİR ÇİME TERCİH EDERİM"

"Sentetik zemine İskoçya ve Hollanda'dan alışkınım. İyi bir sentetik zemini, kötü bir çime tercih ederim. Yarın ısınmadan itibaren zemine alışacağız. Lugano için de farklı olacak, onlar da normalde sentetik çim de oynamıyorlar."

ABOUBAKAR VE MULEKA AÇIKLAMASI

"Aboubakar için başka bir meydan okuma daha iyi olabilir. Kendisi iyi çalışıyor ama bir transfer ihtiyacı olup olmayacağını bekleyip göreceğiz. Muleka'nın bir transfer durumu söz konusu o yüzden gelmedi."

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