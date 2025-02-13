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  • Giovanni van Bronckhorst eski takımına kapıları kapattı: Benim için seçenek değil
Spor

Giovanni van Bronckhorst eski takımına kapıları kapattı: Benim için seçenek değil

Geçtiğimiz aylarda Beşiktaş ile yollarını ayıran Giovanni van Bronckhorst için yeni bir iddia gündeme geldi. Hollandalı hocanın eski takımı Feyenoord, teknik direktörü Brian Priske ile yollarını ayırmasının ardından eski çalıştırıcısını gündemine aldığı haberleri ortaya çıktı.

Haber Merkezi13 Şubat 2025 Perşembe 19:20 - Güncelleme:
Giovanni van Bronckhorst eski takımına kapıları kapattı: Benim için seçenek değil
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Feyenoord, geçtiğimiz günlerde teknik direktörü Brian Priske ile yollarını ayırdı.

Hollanda ekibinde teknik direktörlük görevi için takımın eski hocası Giovanni van Bronckhorst'un adı da gündeme geldi.

"BENİM İÇİN SEÇENEK DEĞİL"

Giovanni van Bronckhorst ise yaptığı açıklamada Feyenoord'a geri dönüşe kapıyı kapattı.

Hollandalı teknik adam, Feyenoord'a geri dönüşü için gelen soruya, "Feyenoord ile yaşadığım tüm harika anlara değer veriyorum ama benim için bu bir seçenek değil." yanıtını verdi.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Giovanni van Bronckhorst, 2015-2019 yılları arasında Feyenoord'u çalıştırmış ve Hollanda ekibinde toplamda 5 kez kupa sevinci yaşamıştı.

Temmuz - Kasım 2024 tarihleri arasında Beşiktaş'ta görev yapan 50 yaşındaki teknik adam, siyah-beyazlıların başında 20 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı.

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