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  • Giovanni van Bronckhorst için olay itiraf! ''Onun için her şeyi yaparım''
Spor

Giovanni van Bronckhorst için olay itiraf! ''Onun için her şeyi yaparım''

Beşiktaş taraftarlarına, 'Oyuncularımızın en iyi performansımızı vermediğini düşünen varsa, bir daha stadyuma gelmesin' diyerek büyük tepki toplayan siyah beyazlı ekibin Hollandalı teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'i eski oyuncusu Eljero Elia anlattı. Gelişiminde önemli bir yeri olduğunu söyleyen Elia, Gio için 'Ona büyük saygı duyuyorum. Onun için her şeyi yapardım ve yaptım' dedi. İşte detaylar...

Akşam6 Ekim 2024 Pazar 09:05 - Güncelleme:
Giovanni van Bronckhorst için olay itiraf! ''Onun için her şeyi yaparım''
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Beşiktaş taraftarlarına, "Oyuncularımızın en iyi performansımızı vermediğini düşünen varsa, bir daha stadyuma gelmesin" çıkışıyla tartışılan Giovanni van Bronckhorst'u yakın bir dostu ve oyuncusu olan eski Başakşehirli Eljero Elia eski hocasını anlattı. Hollandalı teknik direktörün sadece oyuncu olarak değil, insan olarak da gelişmesinde önemli bir yeri bulunduğunu belirten Elija, "Gio'yu sadece bir antrenör olarak değil, bir takım arkadaşı olarak gördüm. Bir hoca olarak değil, insan olarak da gelişimime çok katkı yaptı. Ona büyük saygı duyuyorum. Onun için her şeyi yapardım ve yaptım" diye konuştu.

BİZİMLE ALAY ETMİŞLERDİ

2017 yılında Giovanni van Bronckhorst ile birlikte Hollanda'da şampiyonluk kazandıklarını hatırlatan Elija, "O dönemde Feyenoord'da şampiyonluk imkansız gibi görünen bir şeydi, biz o imkansızı hep birlikte başardık. 2016 yılında kupayı kazandık ve şampiyon olma arzumuzu dile getirince bizimle alay ettiler. Ancak son gülen iyi güler. Sezonun sonunda o kupayla ayakta duruyorduk ve artık sevinçten kimseyi duymuyordum. Bu çok güçlü bir coşkuydu. İnsanların bu duyguyu yaşadığını ve keyif aldığını görmek en büyük dopamindir. Eğlendiğiniz sürece bu sevdikleriniz için iyidir ve kimseye zararı yoktur, yeter ki işinizi iyi yapın." dedi.

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