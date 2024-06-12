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  • Giovanni van Bronckhorst imzaya geliyor! Beşiktaş iniş tarihini duyurdu
Spor

Giovanni van Bronckhorst imzaya geliyor! Beşiktaş iniş tarihini duyurdu

Beşiktaş'tan Giovanni van Bronckhorst için açıklama geldi. Siyah-beyazlılar, Giovanni van Brockhorst'un yarın 16.00'da İstanbul'a geleceğini açıkladı. İşte detaylar...

12 Haziran 2024 Çarşamba 14:09 - Güncelleme:
Giovanni van Bronckhorst imzaya geliyor! Beşiktaş iniş tarihini duyurdu
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Beşiktaş'ın geçtiğimiz günlerde 2+1 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladığı Giovanni van Bronckhorst'un, İstanbul'a geliş tarihi belli oldu.

Siyah-beyazlıların yeni teknik direktörü Giovanni Van Bronckhorst, perşembe günü saat 16.00'de İstanbul'a gelecek.

49 yaşındaki Hollandalı teknik adamın, 14 Haziran Cuma günü resmi sözleşmenin imzalanması bekleniyor.

TEKNİK ADAMLIK KARNESİ

Gio, teknik direktörlük kariyerine 2011 yılında Feyenoord'da yardımcı antrenör olarak başladı. 2015 yılında aynı kulüpte teknik direktörlük görevine yükselen van Bronckhorst, hocalık kariyeri boyunca 1 kez Hollanda Ligi (Eredivisie) şampiyonluğu, 2 kez Hollanda Kupası, 2 kez Hollanda Süper Kupa, 1 kez de İskoçya Kupası şampiyonlukları yaşadı.

van Bronckhorst, Glasgow Rangers'ı 2021-22 sezonunda UEFA Europa League finaline taşımayı başardı.

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