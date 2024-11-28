İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Kasım 2024 Perşembe / 27 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,6092
  • EURO
    36,6384
  • ALTIN
    2938.56
  • BIST100
    9640.08
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Giovanni van Bronckhorst maç öncesi konuştu: Ofansif bir kadromuz var
Spor

Giovanni van Bronckhorst maç öncesi konuştu: Ofansif bir kadromuz var

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Maccabi Tel Aviv maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

28 Kasım 2024 Perşembe 20:32 - Güncelleme:
Giovanni van Bronckhorst maç öncesi konuştu: Ofansif bir kadromuz var
ABONE OL

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Maccabi Tel Aviv maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

"İYİ DURUMDAYIZ"

Avrupa'da iyi durumda olduklarını söyleyen Hollandalı teknik adam, "İki galibiyet sonrası yeniden önemli bir maç oynuyoruz. Bu maçı kazanırsak 9 puana ulaşacağız. İyi durumdayız. Sonraki tura katılmak istiyoruz ve bu duruma yakınız. Hedefimiz bu maçtan galip ayrılmak." dedi.

Joao Mario'nun ilk 11'de oynaması hakkında konuşan Hollandalı çalıştırıcı, "Bizim için belki ilk olabilir ama daha önce Benfica'da o bölgede oynadı. Maçın kontrolü önemli olacak. Orta sahayı almak ve maçı da kontrol etmek istiyoruz. Ofansif bir kadromuz var." ifadelerini kullandı.

"MAÇIN ÖNEMİNİ BİLİYORUZ"

Önemli bir maça çıkacaklarına dikkat çeken van Bronckhorst, "Bu şartlarda oynama konusu, bizler için ilk değil. Covid döneminde de taraftarsız maçlar oynandı. Her zaman taraftarımızın yanında olmasını isteriz ama biz herkesin desteğini arkamızda hissediyoruz. Maçın önemini biliyoruz. 3 puanla dönmek istiyoruz."sözlerini sarf etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.