Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Maccabi Tel Aviv maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

"İYİ DURUMDAYIZ"

Avrupa'da iyi durumda olduklarını söyleyen Hollandalı teknik adam, "İki galibiyet sonrası yeniden önemli bir maç oynuyoruz. Bu maçı kazanırsak 9 puana ulaşacağız. İyi durumdayız. Sonraki tura katılmak istiyoruz ve bu duruma yakınız. Hedefimiz bu maçtan galip ayrılmak." dedi.

Joao Mario'nun ilk 11'de oynaması hakkında konuşan Hollandalı çalıştırıcı, "Bizim için belki ilk olabilir ama daha önce Benfica'da o bölgede oynadı. Maçın kontrolü önemli olacak. Orta sahayı almak ve maçı da kontrol etmek istiyoruz. Ofansif bir kadromuz var." ifadelerini kullandı.

"MAÇIN ÖNEMİNİ BİLİYORUZ"

Önemli bir maça çıkacaklarına dikkat çeken van Bronckhorst, "Bu şartlarda oynama konusu, bizler için ilk değil. Covid döneminde de taraftarsız maçlar oynandı. Her zaman taraftarımızın yanında olmasını isteriz ama biz herkesin desteğini arkamızda hissediyoruz. Maçın önemini biliyoruz. 3 puanla dönmek istiyoruz."sözlerini sarf etti.